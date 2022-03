Don de 25 000$ en instruments de musique à l’école des Pionniers

La fondation evenko, en collaboration avec Charlotte Cardin, a remis 47 instruments de musique à l’école secondaire des Pionniers grâce à son programme De concert avec nos écoles, ce qui représente un don de 25 000$.

Les nouveaux instruments (guitares acoustiques, clavier, ensemble de batterie et micros) sont essentielsau déploiement du tout nouveau programme de musique populaire de l’école, en plus d’être un élément motivateur pour les élèves.

» Notre école est multiculturelle et très vivante au niveau des arts et des activités culturelles. Tous les élèves de l’école, peu importe leur concentration ou leur origine, devraient pouvoir accéder à ce moyen d’expression. L’art de la musique doit être accessible à tous », indique Martine Rochefort, enseignante en musique.

Lors de ses deux concerts présentés en juillet dernier à l’Amphithéâtre Cogeco, Charlotte Cardin a versé 1$ par billet vendu à la fondation evenko. La somme amassée a contribué en partie au don d’instruments annoncé.

Depuis 2016, dans le cadre du programme De concert avec nos écoles, en partenariat avec Sirius XM Canada, la fondation a offert plus de 555 000$ en don d’instruments à plus de 25 écoles et organismes au Québec.