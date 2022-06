Des activités pour contrer la perte des acquis des jeunes durant l’été

En cette fin d’année scolaire, la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) lance une campagne de sensibilisation visant les parents des élèves et étudiants de la Mauricie pour aider à limiter la perte des acquis en période estivale, communément appelée la « glissade de l’été ».

Chaque été, la majorité des élèves oublient une partie de ce qu’ils ont appris pendant l’année scolaire. Ce recul estival peut être contré par des expériences informelles, et les parents ont déjà, parfois sans le savoir, tout à porter de main pour faire vivre ces expériences à leurs enfants et leurs adolescents.

« Souvent, les gens ont l’impression que pour contrer la perte des acquis, ils doivent travailler les matières scolaires pendant l’été. Mais ce n’est pas du tout le cas. C’est plutôt en étant en contact avec des activités à travers lesquelles ils peuvent apprendre, qui nécessitent de la débrouillardise et qui développent leurs compétences, que les jeunes garderont leurs cerveaux allumés, et ce, sans qu’ils s’en rendent compte. Notre objectif est donc de donner des idées aux parents et leur démontrer que c’est vraiment simple », souligne Mélanie Chandonnet, directrice générale à la TREM.

Cerveau allumé en été = rentrée scolaire facilitée! est le slogan choisi pour cette campagne estivale qui a pour but de faire prendre conscience aux parents qu’à travers des gestes simples qu’ils font au quotidien, les jeunes peuvent garder leur cerveau en action, ce qui, au final, aura un impact positif sur leur rentrée scolaire.

Chaque semaine de l’été, la TREM diffusera, sur les réseaux sociaux, un visuel ludique et accrocheur donnant une idée d’activité aux parents.

Des actions pour les jeunes de la Mauricie

Pour une deuxième année, grâce aux sommes allouées par le gouvernement, la TREM et ses partenaires ont travaillé au déploiement d’initiatives estivales afin d’aider les jeunes à maintenir leurs acquis et à persévérer en vue de leur réussite éducative. Par exemple, 50 trousses replies de livres et de jeux ont été déployées dans les camps de jour, organismes communautaires et maisons de la famille de la région, donnant l’opportunité aux jeunes qui fréquentent ces endroits de vivre des activités variées tout au long de l’été. Un volet pour les adolescents a été ajouté cette année.