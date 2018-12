De la belle visite au Séminaire Saint-Joseph

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

Les élèves du Séminaire Saint-Joseph (SSJ) s’impliquent depuis plusieurs années à la cause d’Opération Enfant Soleil. Dans le cadre de la journée «Porte ton pyj», l’école a remporté un tirage lui donnant droit à une conférence offerte par Étienne Boulay et Roseline Filion.

Les deux athlètes de renom ont d’abord raconté leur intéressant parcours de vie avant de laisser place à une période de questions. La plongeuse a d’ailleurs expliqué que peu de gens croyaient en elle dès le départ, mais ne reculant devant rien, elle a décroché deux médailles olympiques au final.

Pour ce qui de l’ancienne vedette des Alouettes de Montréal, il est responsable de son propre succès. Alors qu’il terminait ses études secondaires, il a demandé à son paternel de filmer chacune de ses rencontres, avant de se rendre chez la voisine pour faire son propre montage. Il a ensuite envoyé une copie de la cassette à tous les collèges américains, ce qui lui a valu une signature à Kent, au Connecticut.

La salle Léo-Cloutier était bondée d’élèves pour l’occasion. Une autre journée «Porte ton pyj» a d’ailleurs été confirmée pour le 27 février 2019.

«C’est le fun de venir féliciter l’école gagnante. Ils ont participé et embarqué dans la belle initiative de «Porte ton pyj» au profit d’Opération Enfant Soleil et on vient leur expliquer que ce qu’ils ont fait, ça vaut la peine», a témoigné Boulay.

Cette campagne clé en main d’Opération Enfant Soleil rejoint tous les élèves du Québec d’une façon simple. Lors de la Grande Journée provinciale «Porte ton pyj» du mercredi 27 février 2019, ou au moment choisi par l’établissement, il est permis aux élèves de venir à l’école en pyjama en échange d’un don minimum de 2$.