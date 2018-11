CSI UQTR : saurez-vous trouver les traces?

Crédit photo : Audrey Leblanc

SCIENCES. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ouvre les portes de son laboratoire de recherche en criminalistique. Petits et grands se glisseront dans la peau de spécialistes pour trouver les traces laissées par un suspect sur une scène de crime. À travers différents ateliers, les Sherlock Holmes en herbe en découvriront plus sur ce qui est réellement arrivé.

Le laboratoire public de La Loupe est une initiative du Laboratoire de Recherche en Criminalistique (LRC) de l’UQTR. Révélation de traces digitales et de traces de semelles, examen des documents de sécurité et microscopie des fibres. Voici quelques exemples d’ateliers qui sont offerts dans le cadre de La Loupe. Ils sont d’une durée d’environ trois heures et sont tous animés par des étudiant(e)s au baccalauréat en chimie – profil criminalistique.

«Ça permet aux gens d’en apprendre un peu plus sur ce qu’on fait ici et, en même temps, ça permet aux étudiants d’apprendre à vulgariser la criminalistique», indique Liv Cadola, auxiliaire de recherche et chargée de cours au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR, et responsable de La Loupe.

Pour les groupes scolaires, La Loupe propose des ateliers spéciaux qui peuvent être offerts dans les laboratoires de l’UQTR ou directement dans les locaux de l’école intéressée. Pour information ou pour réserver : www.uqtr.ca/laloupe