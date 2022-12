Des étudiants confectionnent des desserts pour les gens dans le besoin

Les étudiants du programme de Technique de diététique du Cégep de Trois-Rivières confectionnent des desserts pour bonifier la distribution alimentaire de Noël planifiée par l’organisme Point de Rue.

Il s’agit d’une première expérience avec l’organisme trifluvien pour les étudiants de troisième année.

« On est un programme qui est nouvellement en formule d’apprentissage en milieu de travail alors nos étudiants et étudiantes sont appelés à collaborer avec des milieux où ils pourraient éventuellement travailler pour vivre des expériences authentiques, notamment auprès d’entreprises ou organismes. Avec Point de Rue, on a eu un premier contact où les étudiants ont été appelés à assembler des sacs pour faire de la distribution de denrées pour des gens dans le besoin. C’est ensuite qu’est venue l’idée de faire des desserts », explique Émilie Lefrançois, directrice adjointe des études à l’organisation scolaire et collaboratrice au programme de diététique.

« C’est formateur pour nos étudiants. Il faut aussi calculer le coût de retour, nos besoins et les grandes quantités alors ça s’inscrit dans les compétences du programme qui peuvent être investies pour une bonne cause. Demain, on va faire une vente de desserts au Cégep et ça va nous permettre de couvrir les frais des aliments qui ont été nécessaires pour cuisiner les desserts pour Point de Rue. Ensuite, on va faire la distribution des desserts à Point de Rue. »

Au total, 200 personnes fréquentant l’organisme recevront un emballage de cinq desserts variés avec leur panier de nourriture.

« Les desserts ont été choisis selon certains critères. Ils devaient être réconfortants et festifs, on devait pouvoir les faire en grandes quantités parce qu’on devait en produire beaucoup et ils devaient pouvoir être réfrigérés », ajoute Mme Lefrançois.

En plus des collaborations, les étudiants de la technique opèrent la Café-École dans le cadre de leurs cours. Elle offre des aliments en vrac, ainsi que des menus midis ou des plats à emporter aux étudiants et aux membres du personnel.

De son côté, Point de Rue entend distribuer ses paniers le 22 décembre prochain.