20 000$ pour des projets innovants au Séminaire Saint-Joseph

Après un fort engouement l’an dernier, la version du Séminaire Saint-Joseph de la célèbre émission Dans l’œil du Dragon est de retour. Cette année, ce sont plus de 20 000$ en bourses qui seront octroyés aux projets des élèves les plus innovants, originaux et mobilisateurs.

L’édition 2022 sera bien spéciale alors qu’elle comptera parmi les juges un réel dragon : l’homme d’affaires et ancien du Séminaire Gaétan Frigon. Monsieur Frigon, qui était au Séminaire dans les années 1950, ne sera pas seul au sein du panel. On y comptera également deux représentants de l’association de parents du SSJ ainsi qu’un représentant de la Fondation des Amis du Séminaire, qui octroie une partie des bourses aux étudiants.

L’an dernier, les élèves ont surpris par leur créativité et la diversité des projets présentés. D’un terrain de mini-putt à un club de pêche, c’est avec plus d’une vingtaine de projets que les jeunes ont tenté de séduire le panel de juges issus du conseil d’administration et de la communauté d’anciens principalement.

Les dragons ont choisi dix projets, qui font maintenant partie de la vie quotidienne au Séminaire. La troupe d’Arts et spectacle est maintenant équipée d’un réel studio de photographie et de montage vidéo; la salle de récréation est plus dynamique avec l’ajout de tables de mini-hockey et de jeux de société ; et l’équipe de robotique continue de prendre part à de nouveaux défis de programmation avec de tout nouveaux processeurs.

« Nous avons vu l’an dernier à quel point cette activité a nourri la passion de nos étudiants. Maintenant avec les projets réalisés, c’est réellement toute l’école qui est gagnante de cette première édition des Dragons », souligne Dany Dallaire, directeur général du Séminaire Saint-Joseph.

La présentation des projets aux Dragons aura lieu le 31 janvier prochain à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph.