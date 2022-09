14 734 étudiants inscrits à l’UQTR cet automne

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) connaît une croissance de fréquentation chez les étudiants poursuivant leur cheminement aux cycles supérieurs pour la session d’automne. Par ailleurs, les inscriptions en provenance de l’international affichent aussi une augmentation marquée comparativement à 2021.

Au lendemain de la date limite d’abandon de cours avec annulation des droits de scolarité, l’UQTR constate une progression de 1,95 % du nombre d’étudiants au deuxième cycle, alors qu’une importante majoration de 14,10 % est observée au troisième cycle. Les inscriptions fléchissent toutefois au premier cycle avec une baisse de 3,82 %.

Du côté des étudiants internationaux (incluant les résidents permanents), l’UQTR compte 2608 inscriptions, affichant une progression de 12,41 % par rapport à l’automne 2021. Arrivant de plus de 80 pays, ces étudiants proviennent principalement de la France, du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Congo, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Chine et du Burkina Faso.

Cependant, les personnes optant pour un cheminement à temps partiel (5455) se font moins nombreuses que l’an dernier.

En compilant ces résultats, l’UQTR compte au total 14 734 étudiants en ce trimestre d’automne 2022. Il s’agit d’une légère baisse de 1,86 % comparativement à l’année précédente. Les domaines de formation les plus populaires auprès des étudiants sont les sciences de l’administration, les sciences de la santé, sciences humaines et sciences de l’éducation.

Journées portes ouvertes

Le samedi 5 novembre, l’UQTR tiendra une Journée portes ouvertes sur le campus de Trois-Rivières. Cette activité permettra aux futurs étudiants et visiteurs de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire. Pour de plus amples renseignements: www.uqtr.ca/portesouvertes.