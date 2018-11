Une usine de biostimulants à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

AGRICULTURE. L’entreprise Organi Lab souhaite aménager à Trois-Rivières une usine de biostimulants pour plantes. La startup teste son premier produit depuis deux ans et est maintenant prête à le commercialiser.

«Présentement, j’ai une usine à Joliette chez un producteur avec qui je collabore, mais l’idée, c’est de faire des ventes à l’international, alors je veux implanter une usine à Trois-Rivières», indique Brigitte Renaud, une associée d’Organi Lab.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux d’aménagement débuteront dès la prochaine année. «J’ai déjà eu des rencontres avec IDE Trois-Rivières pour regarder les options», affirme Mme Renaud.

Le produit développé par elle et son associé Michel Lachaume est un biostimulant entièrement naturel conçu à base d’algues marines. C’est une solution liquide qui doit être mélangée à de l’eau avant d’être vaporisée sur les feuilles des plantes.

«Les algues qu’on utilise pour notre produit, Stimyla, sont cueillies à la main, précise Mme Renaud. On en utilise cinq sortes et toutes nos méthodes d’extraction sont biologiques. Notre produit stimule la croissance et la floraison. Ça augmente le rendement des plantes.»

Organi Lab a testé son biostimulant chez des maraîchers, des agriculteurs et des vignerons un peu partout au Québec, dont au Domaine & Vins Gélinas d’Yamachiche. Au total, le Stimyla a été testé sur quelque 500 variétés de fruits et légumes. «On a fait aussi des projets scientifiques avec des agronomes et des chercheurs», ajoute Brigitte Renaud.

Jardins urbains et îlots gourmands

Cette dernière a aussi pour projet d’aménager des jardins urbains à travers la ville. «J’ai eu quelques rencontres avec la Ville à ce sujet, mentionne-t-elle. Ça ne prend pas beaucoup de terre ni beaucoup d’arrosage. Il pourrait y en avoir sur les toits des entreprises. J’ai commencé à approcher des restaurants et ils se sont montrés très intéressés.»

«J’aurais peut-être même la possibilité d’avoir un champ à Trois-Rivières, ajoute Mme Renaud. Ce sont des discussions qui sont en cours, mais c’est un beau projet que j’ai en tête. J’ai aussi pensé à créer des îlots gourmands au centre-ville pour le rendre plus vert.»

Ces îlots gourmands sont en fait des endroits tout verts où poussent des légumes que les gens peuvent récolter. En plus d’embellir la ville et réduire les îlots de chaleur, ce sont des lieux où l’on peut s’asseoir et relaxer.

Un grand chef intéressé par l’entreprise

L’entreprise Organi Lab a même été approchée par Dan Barber, l’un des plus grands chefs cuisiniers aux États-Unis. «Il a des fermes bios et son concept, c’est la ferme au restaurant. Mon associé s’est rendu à New York pour le rencontrer et voir ce qu’il fait parce qu’il aimerait collaborer avec nous», soutient Brigitte Renaud.