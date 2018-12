Une deuxième succursale pour le Café Frida

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Le Café Frida ouvrira en janvier une deuxième succursale. Celle-ci sera située au coin des rues Sainte-Cécile et Saint-Martin et permettra à l’entreprise d’accroître son offre de produits végétaliens faits maison.

«On manque présentement d’espace dans notre cuisine. Elle est trop petite et on ne peut pas l’agrandir sans réduire le nombre de places assises. On s’est donc trouvé un autre local pour y faire la cuisine», explique Gabrielle Cossette, copropriétaire.

«Ça va nous permettre d’avoir plus de viandes et fromages végétaliens, ajoute-t-elle. On pourra aussi vendre nos produits pour apporter et réchauffer à la maison. Ça va nous permettre de vendre nos produits à un prix plus bas, donc ce sera accessible à un plus grand nombre de personnes.»

De plus, cette expansion ouvre la porte aux commandes spéciales telles que gâteaux, pains, boîtes à lunch et quelques plateaux de type traiteur. Et comme le nouveau local a pignon sur rue, l’équipe du Frida a décidé de faire d’une pierre deux coups en l’ouvrant également aux clients. On y retrouvera une dizaine de places.

«On pourra prendre un café avec une soupe ou un biscuit, mais il n’y aura pas de menus comme c’est le cas à la succursale au bout de la rue des Forges, précise Gabrielle. C’est plus un endroit pour cuisiner, mais les gens pourront venir prendre leur café en lisant le journal.»

La nouvelle succursale sera également ouverte tous les jours. En période estivale, cela créera jusqu’à trois emplois.

Un brin d’histoire

Ouvert depuis septembre 2015, le Café Frida a démarré son service de restauration six mois après son lancement. Et quelques semaines plus tard, le menu est devenu complètement végétalien.

«À partir de ce moment-là, l’image de l’entreprise s’est vraiment façonnée, remarque Gabrielle. Ce qui nous distingue aussi, c’est qu’on fait vraiment tout maison. On ne prend pas de raccourcis. Aucun compromis, on sait exactement ce qu’il y a dans chaque bouchée.» De la boulangerie à la pâtisserie en passant par les boîtes à lunch, tout est 100 % végétalien et fait maison.