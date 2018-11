Nouveau Centre de congrès : 50 M$ investis et superficie triplée

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Près d’un an et demi après le début des travaux, le tout nouveau Centre d’événements et de congrès inter@ctifs (CECi) de l’hôtel Delta ouvre ses portes. Ce projet de 50 M$ a permis de tripler la superficie du bâtiment.

Le complexe, d’une superficie totale de 90 000 pieds carrés, peut accueillir plus de 4 000 personnes dans ses 21 salles et ses quatre grands halls. On y retrouve également une salle d’entraînement, un spa urbain, un café Starbucks, un dépanneur, la gare Orléans Express et le restaurant Le Brasier 1908.

«On a commencé le projet en juillet 2017, indique Carl Gravel de la Société Immobilière G3R Inc. On a travaillé sans relâche depuis ce moment-là. Il n’y a pas un pied carré de cet édifice qui n’a pas été retapé ou retouché. On a fait un agrandissement substantiel, on a fait une passerelle et on a changé l’éclairage partout. C’est une reconstruction complète qu’on a faite.»

Cette métamorphose s’est réalisée en même temps que se poursuivaient les activités de l’hôtel, du restaurant, des services et des événements prévus. Le projet a été financé entièrement par la Société Immobilière G3R qui en a assumé l’entière responsabilité, de la construction à la gestion. Les travaux ont quant à eux été menés par l’entreprise Therrien Entrepreneur Général.

En ce qui concerne la portion hôtelière, on dénombre 225 chambres et 65 autres seront ajoutées d’ici au printemps. La plupart des produits qui s’y retrouvent sont québécois. L’artiste trifluvienne Patricia Kramer a même produit une série de toiles exclusivement pour l’hôtel.

Le CECi intègre également des technologies diversifiées telles que des bornes informatives, des balises Bluetooth, le paiement mobile ainsi que plusieurs applications interactives. Il sera notamment possible d’assister virtuellement à une conférence offerte sur place.

«Les gens recherchent des expériences uniques. Ils ne veulent pas seulement assister à un congrès, ils veulent être dans un environnement inspirant. Et c’est ce qu’on leur propose», mentionne M. Gravel.

L’engouement pour le nouveau complexe se fait déjà sentir. D’ailleurs, des réservations sont faites jusqu’en 2022.

505 travailleurs

Les travaux du CECi ont nécessité la présence de 505 travailleurs qui ont posé 4 235 panneaux d’aluminium, coulé 3 467 mètres cubes de béton et planté 76 pieux de 150 pieds chacun.