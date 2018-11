La Distillerie Wabasso… en Écosse!

Crédit photo : Photo courtoisie

La Distillerie Wabasso, une entreprise trifluvienne créée par Maxime Vincent et à laquelle s’est greffée Guyaume Parenteau, vient de voir son gin remporter une médaille d’argent du côté de Hong Kong. De plus, son fondateur a eu droit à un voyage en Écosse dans le cadre d’un échange économique et de formation subventionnés.

Maxime Vincent n’avait que de bons mots à propos de son expérience écossaise.

«C’était une très belle expérience! Nous avons visité pas mal, soit une dizaine de distilleries, mais on en a vu tellement plus. C’était de toute beauté. Elles sont toutes situées sur le bord de l’eau et spécialisées en scotch et en whisky», confie-t-il d’emblée. «Plus au Sud, le whisky est fumé sur la tourbe et sur l’orge, contrairement au Nord. Ce sont deux mentalités différentes qui donnent un whisky très différent.»

«Toujours au Nord, nous avons visité d’autres grandes maisons de distillerie, soit des distilleries industrielles et des grosses corporations. On s’est retrouvé à Saint Andrews, une superbe ville mythique portuaire là où le golf est né. On a ensuite rencontré des distillateurs sur des terres appartenant à la Royauté avec des bâtiments historiques très complexes. Il y avait même deux barils qui appartenaient au Prince Charles!»

C’est le gouvernement Québec, par le biais de programmes subventionnés, qui a permis à la Distillerie trifluvienne, ainsi qu’à trois autres distilleries québécoises, de bénéficier d’un tel privilège.

«Nous étions avec trois autres entrepreneurs. Il y avait la Distillerie du Fjord Gin Km12, la Distillerie Menaud, de Clermont, et la Distillerie Auclair, dans le coin de Rivière-du-Loup. Nous avons eu beaucoup de plaisir», explique-t-il.

«Nous n’étions pas en haute saison touristique, alors on a eu le temps de parler aux distillateurs et on a eu droit à plein de trucs et conseils. Le procédé, c’est une chose, mais le «comment ça se passe» et l’expérience, c’est autres chose», ajoute celui qui avait profité d’une belle vague dans le domaine du spiritueux pour se lancer en affaires.

Deux médailles en deux concours

Après une médaille de bronze obtenue aux International Spirits Competition, à New York, le printemps dernier, la Distillerie Wabasso a déniché une nouvelle médaille d’argent lors du Annual Asia Spirits Competition qui avait lieu à Hong Kong.

«C’est le fun de gagner des prix, surtout qu’on ne participe pas souvent au concours. C’est simple: on envoie deux bouteilles et un panel de dégustateurs, restaurateurs et gens du milieu agissent en tant que goûteurs. Ça reste flatteur, c’est certain», témoigne-t-il.

La compagnie trifluvienne a également reçu la mention de «Distillerie de l’année» au Canada dans la catégorie «Gin». Maintenant, bien qu’il soit dans les plans futurs, les amateurs de whisky devront patienter encore un peu.

«La période des Fêtes arrive alors on va produire en masse de gin. On arrive aussi avec deux nouveaux produits en SAQ (Société des alcools du Québec) en 2019. Alors vous comprendrez que le whisky demeure un projet à long terme, surtout que c’est minimum trois ans de maturation. C’est un projet qui va m’accompagner dans le futur. On est allé élaborer comment le faire, et on n’est pas pressé», conclut-il.