Douze personnes récompensées pour leur engagement en faveur d’une économie verte

La Cérémonie des prix Distinctions 2022, présentée par RECYC-QUÉBEC et organisée par Réseau Environnement, a permis de souligner le travail de douze membres de Réseau Environnement.

Les prix Distinctions, qui sont décernés depuis 2000, ont pour objectif de récompenser l’expertise des membres de Réseau Environnement, et de faire rayonner le savoir-faire québécois en environnement.

Parmi les récipiendaires, on retrouve Dominic Thibeault de la Ville de Trois-Rivières dans la catégorie Secteur Biodiversité.

Rappelons que Réseau Environnement est le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Il a pour mission de promouvoir des bonnes pratiques et l’innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et académique qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

De plus, le 17 mai dernier, lors du Salon des technologies environnementales du Québec organisé par Réseau Environnement se tenait la cérémonie de reconnaissance du programme d’excellence pour la biodiversité (PEXBD). Lors de cette cérémonie, Réseau Environnement et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques procédaient alors à la remise des attestations et des étoiles aux organismes municipaux québécois membres du PEXBD.

Le programme PEXBD comporte cinq niveaux de progression, chacun fixant des objectifs de plus en plus élevés. Les étoiles du programme, quant à elles, sont déterminées en fonction de la performance de la municipalité dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Quinze organisations municipales ont reçu une attestation pour leurs efforts en matière de protection et mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire au cours des années 2021 et 2022, dont la Ville de Trois-Rivières (Attestation niveau 3 – 2 étoiles).