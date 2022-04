Distillerie Mariana : un système de refroidissement plus écologique

TROIS-RIVIÈRES. La Distillerie Mariana vient tout juste de procéder au forage de deux puits au centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage dans le but de se doter d’un système de refroidissement plus vert. Celui permet de puiser l’eau directement de la nappe phréatique plutôt que d’utiliser de l’eau potable.

« Quand on distille (fermentation des céréales), l’alcool s’évapore. L’énergie pour faire chauffer l’alcool devient de la vapeur. On doit condenser cette vapeur pour la ramener à l’état liquide. Pour ça, on a un système dans lequel coule de l’eau froide », explique le président de l’entreprise, Philippe Leblanc.

Ce système nécessite trente litres d’eau froide par minute et le processus de condensation est long. Il peut durer jusqu’à dix heures. C’est pourquoi, dans un souci environnemental, l’entreprise a pensé à mettre en place un système de refroidissement à géothermie ouverte.

« On a donc foré deux puits pour aller chercher l’eau directement de la nappe phréatique. De cette façon, on n’utilise pas l’eau potable, indique M. Leblanc. À la fin du processus, l’eau retourne d’où elle vient. C’est plus écologique parce qu’elle n’a pas dû être traitée inutilement. »

Le système à géothermie ouverte devrait être utilisé trois fois par semaine, de six à dix heures par jour. « On a besoin d’eau à 12 degrés Celsius pour ce processus, mais quand elle ressort, elle est un peu plus chaude que ça. On est en train de penser à une façon de la refroidir avant qu’elle retourne dans la terre, pour qu’elle conserve son même degré. Ce sera un autre projet pour plus tard », soutient le président de la distillerie.

Rappelons que d’ici l’automne 2022, la Distillerie Mariana ouvrira ses portes au grand public dans le tout nouveau centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, au centre-ville de Trois-Rivières. Elle produira sur place des spiritueux de spécialité, en plus de proposer aux amateurs de produits alcoolisés des visites-expériences ainsi que l’accès à un restaurant-bar.

Croissance rapide

En novembre dernier, la Distillerie Mariana annonçait l’accélération de ses investissements pour être en mesure de soutenir sa croissance rapide, et ce, moins de six mois après l’annonce de son implantation à Trois-Rivières.

Les prévisions de ventes pour les prochaines années laissent entrevoir une demande plus importante que prévue au départ et incitent l’entreprise à planifier déjà la construction d’un nouveau site de production. L’entreprise a acquis un terrain de 100 000 pieds carrés à Trois-Rivières où sera implanté éventuellement ce nouveau bâtiment.

Depuis l’acquisition de la distillerie par Philippe Leblanc, en 2019, l’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires, et elle prévoit une croissance tout aussi soutenue au cours des prochaines années.