Deux papas se mobilisent pour offrir un mur d’escalade à l’école Val Marie

L’école Val Marie de Trois-Rivières a inauguré mardi sa toute nouvelle salle multisport. À l’intérieur de celle-ci se trouve un grand mur d’escalade qui a été installé grâce à l’implication de deux parents de l’école, Yannick Gentès et Eric Bouvier.

Appuyés par de précieux donateurs, ces deux papas ont amassé près de 10 000 $ pour le mur d’escalade. « On voulait répondre à un besoin du milieu, mentionne d’entrée de jeu M. Gentès. À l’automne 2021, lors d’une rencontre de parents, j’ai demandé quels étaient les besoins et si les profs avaient des projets en tête. Un enseignant en éducation physique a répondu que ce serait bien d’avoir un mur d’escalade. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. »

Avec son ami Eric Bouvier, ce dernier a choisi de former une équipe et de prendre part au Grand défi Pierre Lavoie. C’est dans le cadre de ce défi sportif que la somme nécessaire a été récoltée. Les deux papas sont allés à la rencontre de plusieurs entrepreneurs de la région, qui ont accepté de faire un don pour le projet.

« J’avais fait le Grand défi par le passé et j’avais déjà parrainé l’école, indique M. Gentès. On avait acheté beaucoup de matériel dans les années passées, mais cette fois, j’avais envie de m’impliquer pour une infrastructure, un projet spécial qui serait rassembleur. »

« Pierre Lavoie dit souvent que pour faire aimer la lecture aux enfants, si on leur donne un livre où il manque la moitié des pages, ça risque d’être compliqué. Dans le sport, c’est un peu la même chose, croit M. Gentès. Si on veut faire aimer le sport aux jeunes, il faut leur offrir des infrastructures et du matériel de qualité. »

À voir le résultat concret de tous leurs efforts, les deux papas se disent bien fiers et sont convaincus que les enfants profiteront de ce mur d’escalade quotidiennement. « On remercie chaleureusement chaque personne qui a embarqué dans le projet avec nous. Sans eux, ça n’aurait pas été possible », conclut M. Bouvier.