Deux femmes reçoivent la bourse l’Ambassadrice Le PONT

Annie Brassard, directrice générale du PONT, s’est rendue au Centre de formation professionnelle Qualitech afin de remettre deux bourses L’Ambassadrice Le PONT/ CFP Qualitech. Cette bourse souligne l’accès des filles et des femmes aux métiers à prédominance masculine.

Précédemment appelée » La bourse WOW « , cette dernière a été créée dans le cadre du programme Chapeau les filles. Depuis 2014, renouvelée chaque année, cette bourse est née d’une volonté du PONT à souligner les parcours des filles et des femmes qui accèdent aux métiers non traditionnels.

Le PONT et son partenaire au projet, CFP Qualitech, sont heureux d’annoncer les deux Ambassadrices pour l’année 2021 et 2022, soient Janik Ferland Riendeau et Samantha Boucher, respectivement en soudage-montage et électricité au CFP Qualitech.

Elles se méritent chacune une bourse de 500$ pour avoir répondu aux critères et aux exigences de sélection ayant guidé le choix de leurs enseignants du CFP Qualitech. (A.L.)