Desjardins offre 250 000$ au projet d’Habitations Logis-Vie

Le projet d’Habitations Logis-Vie, qui espère entamer sa construction à l’automne 2023, a reçu un fort appui de 250 000$ de la part de Desjardins gracieuseté du Fonds du Grand Mouvement.

Le projet d’Habitations Logis-Vie vise à proposer une solution résidentielle qui conviendra à des personnes vivant avec une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle autre. Il va leur offrir des logements à un prix abordable et du soutien adapté à la vie en appartement.

« C’est vraiment stimulant de voir la mobilisation autour du projet qui n’a pas cédé malgré la pandémie de la COVID-19. Aujourd’hui, ce montant est une excellente nouvelle pour notre projet d’habitation qui va permettre à dix personnes de bénéficier d’un milieu de vie qui va favoriser leur autonomie et leur intégration dans la communauté », a témoigné Guy Caron, président du conseil d’administration d’Habitations Logis-Vie.

« Vous auriez dû voir le sourire de nos membres lorsque je leur ai annoncé que Desjardins donnait 250 000$. Cette aide est immense et nous permet de continuer d’aller de l’avant vers l’acquisition de l’engagement conditionnel qu’on espère obtenir (auprès de la Société d’habitation du Québec) en 2023 dans le cadre du programme AccèsLogis, pour ensuite pouvoir amorcer les travaux de construction en automne 2023. »

Rappelons qu’Habitations Logis-Vie a été créé par un groupe de parents qui espèrent permettre à de jeunes adultes (vivant avec une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle autre) de pouvoir vivre en appartement avec le soutien nécessaire. Ils pourront alors accroire leurs compétences en regard des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique, toujours en respectant leurs capacités et leur volonté d’autodétermination.

Au total, on parle de dix logements 3 ½ (dotés d’une cuisine et d’un salon communautaire) qui seront aménagés dans le tout nouveau quartier Le Citadin, actuellement en développement avec le promoteur immobilier Odacité, partenaire du projet, près du IGA des Chenaux et du RécréOFUN. Au total, le projet est évalué à quelque 4 millions de dollars.

« En 2019, ce sont deux papas qui m’ont touché lorsqu’ils m’ont rencontré, soit deux papas prêts à offrir à leur enfant un avenir pour eux. Nous sommes très fiers de contribuer avec cet appui et c’est ce à quoi sert le Fonds du Grand Mouvement », a pour sa part lancé David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

« Comme société, nous avons la responsabilité d’offrir à toutes les personnes des conditions gagnantes pour qu’elles puissent s’épanouir, peu importe leurs besoins. Nous sommes également fiers d’offrir du soutien aux familles », conclut-il.