Des saveurs et des rencontres dans les six marchés publics de la Mauricie

Jusqu’au 14 août, les marchés publics de Saint-Élie-de-Caxton, Yamachiche, Shawinigan, Saint-Tite, Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-la-Pérade participent à la Semaine québécoise des marchés publics.

Cette semaine se déroule sous le thème Des saveurs et des rencontres.

« La Semaine québécoise des marchés publics est une célébration des saveurs dont débordent les

marchés publics en ce temps-ci de l’année. C’est aussi l’occasion d’entamer des discussions avec ceux qui nous nourrissent, d’associer des histoires et des visages aux aliments, de tisser des liens qui ajoutent du sens à nos assiettes… et, qui sait, de s’inspirer à pousser plus loin les rencontres en visitant les fermes de nos marchands », souligne Julie Aubé, autrice, nutritionniste gourmande et porte-parole de l’événement.

Horaire des marchés publics cette semaine