Des rues fermées dès le 21 juillet en prévision du Grand Prix

Des rues seront fermées en prévision de la tenue du Grand Prix de Trois-Rivières.

Du 21 juillet au 17 août, le boulevard du Carmel (entre le boulevard des Forges et la rue De la Terrière), la rue Papineau (entre le boulevard des Forges et la rue De la Terrière) et le boulevard des Forges (entre le boulevard du Carmel et la fin de la double voie face au Salon de jeux) seront fermées à la circulation.

Seule la circulation locale sera autorisée sur ces tronçons, sauf du 5 au 7 août et du 13 au 14 août.