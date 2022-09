Des ateliers de couture qui ont la cote chez les jeunes

Il y a un an, Claudia Drolet et Annie Dupont se lançaient dans un nouveau projet en offrant des cours de couture à Trois-Rivières. Face à l’engouement, cet été, elles ont même ajouté à leur programmation des ateliers jeunesse. La réponse a été si bonne qu’elles ont décidé d’intégrer ces ateliers à la programmation régulière annuelle.

Au cours de l’été, les jeunes inscrits aux ateliers ont appris toutes les notions de base de la couture. Ils ont commencé par apprivoiser leur machine à coudre et ont réalisé plusieurs projets, du sac de transport à la confection d’une robe.

« Il y avait quatre ateliers, pour un total de 18 heures de cours, spécifie Mme Drolet. Avec le succès qu’on a eu cet été, on a décidé d’offrir d’autres ateliers pour les jeunes. »

Propriétaire de la boutique Tissus Garceau, cette dernière constate que la curiosité des jeunes pour la couture est de plus en plus grande. « J’en vois de plus en plus en boutique. Les jeunes qui se passionnent pour la couture sont ambitieux, remarque-t-elle. Ils ont des projets impressionnants et ils sont hyper motivés. Ils sont tellement créatifs et fiers d’eux de se confectionner des choses et des vêtements. »

Et ils apprennent vite! Tellement que, désormais, ceux qui le désirent pourront intégrer les cours pour adulte. La programmation jeunesse demeure, mais les jeunes auront le choix de réaliser d’autres projets dans le cadre des cours pour adulte.

« À partir de cette session, le cours pour apprivoiser sa machine sera le même pour adultes et enfants. Ce cours, c’est le seul prérequis pour tous les autres cours, explique la professeure de couture Annie Dupont. On a des cours spécifiques jeunesse, mais n’importe quel enfant qui a fait le cours apprivoiser sa machine à coudre peut s’inscrire dans n’importe quel cours. Les enfants avancent au même rythme que les adultes. »

Cet automne, dans le cadre de la programmation jeunesse, divers projets sont à l’horaire, dont la confection d’une taie d’oreiller, un sac de transport avec une ganse (pour transporter ses livres entre les cours, par exemple), un sac à collation avec une fermeture éclair et un bas de Noël pour le temps des Fêtes.

« Il y a même des écoles qui nous ont approchées pour aller donner des cours sur l’heure du dîner, mentionne Mme Drolet. Il y a plusieurs écoles intéressées. C’est le fun de voir que l’intérêt pour ce savoir perdu revient de plus en plus. »

Un coup de foudre professionnel

Quand elle est devenue propriétaire de la boutique Tissus Garceau, il y a trois ans, Claudia Drolet avait pour objectif d’offrir un jour des cours de couture. Plusieurs fois par semaine, elle se faisait poser la question par des clients intéressés.

Puis, l’an dernier, le hasard a bien fait les choses. Elle a rencontré la professeure Annie Dupont qui était passée à la boutique pour acheter une fermeture éclair. « Je suis une fille de Trois-Rivières, mais j’ai quitté la région quand j’avais 17 ans pour aller étudier à Montréal, raconte Mme Dupont. J’ai par la suite habité là-bas pendant 35 ans. »

« J’ai gagné ma vie avec la couture, poursuit-elle. Mon atelier et ma boutique étaient dans le sous-sol de ma maison. Je suis revenue à Trois-Rivières pendant la pandémie pour prendre soin de ma mère âgée. La première semaine que je suis déménagée, il me manquait une fermeture éclair pour faire un projet pour un client. Je ne trouvais plus les miennes dans toutes les boîtes de déménagement. »

Arrivée chez Tissus Garceau, elle entend une dame demander à Mme Drolet s’il va y avoir des cours de couture offerts bientôt. Une école de couture de Trois-Rivières avait fermé ses portes et les adeptes se cherchaient un nouvel endroit.

« J’entends Claudia répondre qu’elle se le fait demander plusieurs fois par semaine, mais qu’elle n’a pas de professeur. Rendu à mon tour dans la file, je dis à Claudia que je viens d’emménager à Trois-Rivières et que je suis prof de couture. Ç’a pris 15 minutes. Un coup de foudre professionnel! J’avais toujours travaillé seule jusque-là, mais j’avais vraiment envie de lancer ce projet avec Claudia. »

Rapidement, elles ont entrepris des démarches pour se trouver un local. Elles ont finalement déniché l’endroit idéal dans le sous-sol de l’église située au 160, rue Saint-Alphonse.

Bientôt du nouveau

« Ça fonctionne bien et on a d’autres projets, alors on vient de louer le local d’à côté, laisse tomber Mme Drolet. On poursuit notre mission de transmettre notre passion pour la couture. »

Pour tous les détails concernant les cours adulte et jeunesse, les gens sont invités à consulter le www.tissusgarceau.com. À noter que les cours sont ouverts à tous, autant pour les débutants que les plus expérimentés.