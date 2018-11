Défilé du père Noël: plusieurs rues fermées

TROIS-RIVIÈRES. Plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation automobile, ce dimanche 25 novembre, en prévision du défilé du père Noël.

Voici les rues qui seront fermées pour l’occasion:

De 11 h à 15 h

Fermeture complète pour le montage et le passage du défilé, détours proposés (circulation locale possible, sauf entre 13h et 15h)

Rue du Fleuve entre les rues des Ursulines et Saint-Georges

Rue des Ursulines entre les rues Saint-François-Xavier et des Casernes

Rue Saint-Louis

Rue Saint-Jean

Terrasse Turcotte

Rue des Casernes

Rue Saint-Pierre

Rue de la Cathédrale

Rue Bonaventure entre les rues Royale et Notre-Dame Centre

Rue Radisson

Rue Hart entre les rues des Forges et Laviolette

Rue des Forges entre les rues Champlain et du Fleuve

Rue Badeaux entre les rues des Forges et Saint-Antoine

Rue Craig

Rue Saint-Antoine entre les rues Notre-Dame Centre et du Fleuve

Rue Raymond-Lasnier

Rue Saint-Georges entre les rues Notre-Dame Centre et du Fleuve

Rue de la Fosse

De 11 h à 15 h

Fermeture complète pour le montage et le passage du défilé, détours proposés (circulation autorisée pour les autobus de la STTR de 11h à 12h30)

Rue Hart entre les rues Laviolette et Saint-François-Xavier

Rue Laviolette entre les rues Royale et Saint-Pierre

Rue Notre-Dame Centre entre les rues Laviolette et Saint-Georges

Rue Saint-Georges entre les rues Champlain et Notre-Dame Centre

De 12 h 30 à 15 h

Fermeture complète pour le montage et le passage du défilé, détours proposés (le stationnement Badeaux sera accessible par les rues Saint-Georges et Champlain en tout temps)

Rue Laviolette entre les rues Saint-Prosper et Royale

Rue Royale entre les rues Laviolette et des Forges

Rue Bonaventure entre les rues Saint-Olivier et Royale

Rue des Volontaires entre les rues Saint-Olivier et Royale

Rue des Forges entre les rues Saint-Olivier et Champlain

Rue Champlain entre les rues des Forges et Saint-Antoine

De 10h30 jusqu’à la fin de l’activité