Décès de Martin Lampron : vague d’amour sur les réseaux sociaux

Le restaurateur Martin Lampron est décédé en fin de semaine, à l’âge de 44 ans. Une vague d’amour et de sympathie déferle depuis sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à cet homme grandement apprécié à travers la région.

Il a été impliqué dans plusieurs projets d’entreprises à Trois-Rivières, dont la Maison de débauche, Le Trèfle et le Memphis Cabaret. Récemment, il avait ouvert le restaurant L’épave, à Grandes-Piles.

« Martin était un homme bon, créatif avec un coeur gros comme la terre, peut-on lire sur la page Facebook de la jeune entreprise. Il laisse dans le deuil plusieurs personnes et amis. Les larmes empêchent de voir, le deuil encore plus… Repose en paix, on t’aimait tous sans exception! »

L’équipe de La Maison de Débauche a elle aussi publié un message touchant sur le réseau social Facebook. « Les mots nous manquent pour exprimer notre immense tristesse. Martin, tu as été non seulement quelqu’un de très important pour nous, mais aussi pour toute la communauté des restaurateurs et gens d’affaires d’ici et d’ailleurs. Ton talent et ton amour pour la cuisine, ta grande générosité, ton implication ainsi que ton sourire contagieux auront sans aucun doute marqué tous ceux et celles qui ont croisé ton chemin. Merci pour tout Martin, du plus profond de nos coeurs. Tu y seras toujours, là et dans nos pensées », peut-on lire.

De son côté, le maire Jean Lamarche a tenu à souligner l’importante contribution de ce chef et homme d’affaires. « Je salue son engagement communautaire et je tiens également à souligner le travail incroyable qu’il a effectué dans tous les établissements où il a été impliqué, notamment La Maison de Débauche, Le Trèfle et le Memphis Cabaret », s’est exprimé le maire.

S’ajoutent à ces témoignages des dizaines d’autres. Tous s’entendent pour dire que M. Lampron était une personne aimée et respectée, tant sur le plan personnel que professionnel.

L’équipe de l’Hebdo offre ses sincères condoléances aux proches de M. Lampron.