De retour pour une 80e année à Grand-Mère

FIERTÉ. Après une parenthèse de deux ans, la Fête nationale du Québec sera de retour les 23 et 24 juin dans plus de 40 municipalités en Mauricie.

La SSJB de la Mauricie dévoilait jeudi à la Marina de Grand-Mère une partie de la programmation et le thème des festivités: « Notre langue aux mille accents ». Le choix de Shawinigan n’était pas anodin puisque 2022 coïncidera avec la 80e édition de la Fête nationale au parc de la Rivière-Grand-Mère.

« Il n’y a pas beaucoup d’endroit au Québec où la Fête nationale est célébrée au même endroit depuis 80 ans », a souligné le responsable du comité local, Alain Lirette. Animée par Andy St-Louis, cette soirée promet puisqu’en plus du traditionnel feu d’artifices, divers artistes s’y produiront dont le légendaire groupe Offenbach.

Membre de la formation depuis 1978, John McGale était présent à la conférence de presse. Natif de North Bay, en Ontario, il a rappelé avec humour que son français matinée d’anglais collait bien avec le thème des festivités cette année. « Ça fait deux ans qu’on ne fait pas de spectacles. Là, on se sent comme un tigre de Tasmanie en cage. Le 24 juin, on va ouvrir la cage », a lancé le guitariste en invitant la population à être au rendez-vous.

La programmation officielle et complète sera mise en ligne sur le site de la SSJB Mauricie à compter du 15 juin mais déjà, on note la présence de Mononc’Serge à Saint-Luc-de-Vincennes, de William Deslauriers à Louiseville, d’Éric Masson à Batiscan, d’un hommage à Bob Bissonnette à Saint-Louis-de-France. À cela s’ajoute aussi un spectacle canin à Champlain, une activité médiévale pour la famille à Saint-Étienne-des-Grès, un concours de danse à Saint-Stanislas et de la Zumba patriotique à Grandes-Piles.

Ce fut aussi l’occasion de décerner le prix Artisan de la Fête nationale à Hélène D. Auger, une dame de 81 ans qui s’implique dans l’organisation des festivités à Saint-Léon-le-Grand depuis maintenant plus de trente ans. Membre d’honneur de la SSJB de la Mauricie depuis 2014, la lauréate « est une gardienne de nos traditions québécoises et mais aussi une passeuse car sa vision lucide l’amène à croire mordicus à l’envergure des nouvelles générations », a témoigné Simon Bissonnette, directeur général du Mouvement National des Québécois (MNQ), présent lui-aussi à la conférence de presse.

Soulignons enfin que Broadway Microbrasserie rendra disponible dans les prochains jours la bière officielle de la Fête nationale judicieusement baptisée « Tire-toi une bûche ».