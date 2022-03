De l’aide offerte aux victimes et aux agresseurs

Depuis quelques mois, la Police de Trois-Rivières adopte une nouvelle approche lors de ses interventions en matière de violence conjugale. Dès la première rencontre avec les patrouilleurs, une aide est offerte tant aux victimes qu’aux agresseurs. Les policiers prennent le temps de présenter les ressources disponibles et encouragent les personnes impliquées à aller chercher de l’aide pour éviter que la situation ne se reproduise.

« C’est un tout nouveau projet qui a été lancé en septembre dernier, précise le porte-parole de la Police de Trois-Rivières, Luc Mongrain. On partait d’une page blanche. Pour bien mettre en place le projet, on est allé voir d’autres organisations afin de s’inspirer de leurs bonnes pratiques. On a maintenant un agent qui chapeaute le tout. Il s’assure que le travail soit bien fait sur le terrain, que de l’information et des ressources soient offertes à la victime comme à l’agresseur. »

Ce dernier explique qu’auparavant, lorsque la victime décidait de porter plainte, celle-ci était sécurisée. L’agresseur, quant à lui, était libéré sous promesse de comparaître. « Mais ce n’était pas rare que les plaintes étaient retirées, soutient M. Mongrain. Quand on regardait ça, on trouvait ça bien décevant parce qu’on savait que la situation n’était pas réglée et on voulait aider ces victimes-là. »

Ses collègues et lui se sont alors demandé comment ils pouvaient agir pour prévenir les cas de violence conjugale. « On a développé des façons d’intervenir auprès des agresseurs, indique M. Mongrain. On les accompagne dès le début pour qu’il y ait une prise de conscience et, ultimement, un changement de comportement. »

« Dès la première intervention policière, les patrouilleurs remettent de l’information sur les ressources disponibles, ajoute ce dernier. Autant la victime que l’agresseur a de l’information sur ce qu’il ou elle peut faire pour éviter que la situation se reproduise. On a aussi commencé à faire des rencontres entre des policiers et des intervenants de la Maison de Connivence à Trois-Rivières pour améliorer nos interventions auprès des victimes. Le but, c’est de mieux agir, de mieux réagir et de mieux comprendre comment intervenir auprès d’elles pour qu’elles arrivent à dénoncer et à aller chercher l’aide nécessaire. »

De plus, des dépliants informatifs sur les diverses ressources en violence conjugale se retrouvent maintenant à plusieurs endroits, notamment dans les centres de santé. « On veut une diffusion de masse pour que les victimes et les agresseurs connaissent les ressources qui sont à leur disposition », mentionne M. Mongrain.

Sensibilisation dans les écoles

Rappelons que ce projet de la Police de Trois-Rivières découle de la volonté du gouvernement du Québec d’agir pour prévenir la violence conjugale. Ainsi, la Direction de la police de Trois-Rivières a obtenu une subvention d’une durée de trois ans pour ce projet, renouvelable pour deux années supplémentaires.

Par ailleurs, une autre initiative de la Police de Trois-Rivières, le projet XOX, est déployée dans les écoles du territoire pour sensibiliser les jeunes à la violence conjugale et les différentes formes qu’elle prend. En 2020, la Direction de la police de Trois-Rivières a recensé une hausse de 17,3% des infractions reliées à la violence conjugale, ce qui représente 446 événements par rapport à 380 en 2019.