Croissance rapide pour Dryburgh Design & Architecture

L’entreprise trifluvienne Dryburgh Design & Architecture connaît une croissance rapide. Fondée il y a un peu moins de quatre ans, la PME est passé d’un employé à six, s’est développé un créneau bien à elle et décroche des contrats partout au Québec.

Dryburgh Design & Architecture, c’est l’histoire de Mathew Dryburgh, un jeune homme de la région qui carbure aux défis. Très tôt dans son parcours, il a su qu’il lancerait un jour son entreprise.

« J’ai toujours eu une personnalité assez forte. Je n’ai jamais aimé être un exécutant, dit-il d’entrée de jeu. J’ai toujours voulu être architecte, mais mon parcours n’est pas typique. J’ai un background de design intérieur. »

Après ses études, il a été associé dans un bureau où il a été amené à toucher un peu à l’architecture. « J’ai appris plein de choses sur le tas, mentionne Mathew. Évidemment, ça me plaisait beaucoup, vu mon intérêt pour ce domaine. »

Puis, l’appel de l’entrepreneuriat s’est fait entendre. Il a finalement décidé de faire le saut. « Quand je suis parti à mon compte, au début, c’était surtout du design, raconte-t-il. Je faisais quelques plans de maison pour des amis, par bouche à oreille surtout. Déjà, à l’époque, je me disais que je voulais me faire une banque de plans de maisons à vendre. Je ne pensais pas que je ne ferais que ça après 3-4 ans. Au final, je fais ce que j’ai toujours voulu faire, mais en ayant pris un chemin un peu plus houleux. »

Lorsqu’il a fondé son entreprise, en 2018, Mathew a suivi le cours en lancement d’entreprise offert par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières. Il a ensuite loué un local à l’Espace 445, situé sur la rue des Volontaires.

« Au début, j’étais seul et je fonctionnais avec des pigistes, relate-t-il. Un an et demi après avoir commencé, j’ai embauché ma première employée. Quatre mois plus tard, j’en ai accueilli deux autres et on a déménagé sur la rue Royale. On touchait un peu à tout au départ. On faisait même des cours extérieures. On a fait, entre autres, le restaurant Mezcal sur la rue des Forges. Notre créneau a été recentré avec le temps et depuis deux mois, on a une nouvelle ressource, de sorte qu’on est maintenant six dans l’entreprise. »

La force d’une équipe

Pour mener à bien ses projets, le président fondateur de Dryburgh Design & Architecture a su bien s’entourer. « Pour toute la partie plus technique que je n’ai pas apprise dans mes cours, je peux compter sur trois techniciens en architecture, indique-t-il. Avec mon passé en design, je pense vraiment par l’intérieur, par l’ergonomie, par les détails. »

« Avec les plans de maison, on offre en plus le service de design intérieur, renchérit Mathew. Sur notre tout nouveau site web, neuf modèles de maison sont présentées. On travaille pour en sortir d’autres prochainement. On veut suivre ce rythme-là de sortir de mini collections de deux ou trois modèles à intervalles réguliers. Il y en a dans tous les styles, autant scandinave que moderne. »

Lorsqu’il regarde le chemin parcouru, le président fondateur de Dryburgh Design & Architecture se dit fier de la croissance rapide de son entreprise. « Je ne pensais pas être rendu là, admet-il. Dans mes calculs initiaux, j’étais à la moitié de ça après trois ans. Comme entrepreneur, c’est très motivant. J’aime l’évolution et le défi que ça représente. J’ai toujours été quelqu’un de dynamique, faut que ça bouge. Je carbure à ça. »

L’entreprise rayonne à travers toute la province. Plusieurs projets sont menés en Estrie, dans les Laurentides, à Gatineau et dans Charlevoix. Pour découvrir le travail de Dryburgh Design & Architecture : dryburgh.ca