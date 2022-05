Critérium Laferté bicycle: des rues fermées samedi dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Plusieurs rues seront fermées à la circulation automobile le samedi 28 mai à l’occasion du Critérium Laferté bicycle.

Entre 8h et 21h, la rue Patry (entre les rues Bertrand et des Érables) et la rue des Érables (entre les rues Patry et Dessureault) seront fermées à la circulation automobile. Par ailleurs, la circulation sera restreinte sur la rue Dessureault, entre les rues Bertrand et des Érables, ainsi que sur la rue Bertrand, entre les rues Patry et Dessureault.

Des détours sont donc à prévoir dans le secteur.

Les stationnements du Complexe sportif Alphonse-Desjardins et de l’Académie les Estacades seront également fermés. Des stationnements alternatifs sont accessibles pour les activités sportives, soit le stationnement du centre de services aux citoyens – secteur est (200, rue De Grandmont), le stationnement du parc Martin-Bergeron et le stationnement du centre de formation professionnel Qualitech. (M.E.B.A.)