Création, passion et famille sous un même toit

C’est dans un bâtiment centenaire de la rue Saint-François-Xavier, au centre-ville de Trois-Rivières, que Nathalie Michon laisse libre cours à son imagination. Elle y a aménagé son atelier, une boutique de décoration et un café-bistro.

En entrant dans la Maison Griffin, on est plongé dans une ambiance chaleureuse et réconfortante qui rappelle le bord de la mer. Les odeurs, le décor, tout y est. Propriétaire de l’endroit, Mme Michon y travaille et y vit avec sa famille. Ses filles l’aident en cuisine et même son père de 87 ans qui réside avec elles donne un coup de pouce pour les travaux manuels.

« C’est très familial, lance-t-elle. C’est aussi dans cet esprit que j’accueille les gens. Je les traite comme s’ils étaient de la famille. J’ai des clients réguliers que je connais depuis longtemps. Je suis attachée à eux. Certains sont devenus de bons amis. »

Entrepreneure dans l’âme, Nathalie Michon a eu quelques entreprises au fil des ans. « J’avais la boutique Comme à la campagne, sur la rue Notre-Dame, indique-t-elle. Ç’a commencé comme ça. J’avais 23 ans. J’ai toujours été un peu artiste. Je faisais des fleurs, je peignais. On a été là pendant 17 ans, puis on a acheté ici en 2010. »

« Au départ, j’avais aussi un cabinet de design avec une autre personne, ajoute cette dernière. De fil en aiguille, j’ai ouvert la boutique ici. Après quelques années, j’ai ajouté la portion café-bistro. Ça fait 5 ans maintenant ça. J’ai commencé toute seule à faire des desserts et des cafés, puis l’offre s’est diversifiée. »

Mme Michon a par la suite aménagé une terrasse à l’avant et à l’arrière du bâtiment. « J’aime l’entrepreneuriat parce que je peux évoluer à mon rythme, dit-elle. Je ne suis jamais freinée, dans aucun aspect. Je peux prendre la direction que je veux. »

La Maison Griffin, c’est pour elle un bel amalgame de toutes ses passions. Elle y peint, y fait des lampes et y fait de l’encadrement. Elle s’amuse même à créer des menus et des recettes pour le café-bistro.

« C’est créatif à plusieurs niveaux et c’est aussi une aventure familiale depuis le début. Ça fait 28 ans que je suis dans le domaine. L’entrepreneuriat a toujours fait partie de ma vie et je ne ferais pas autre chose », conclut-elle.