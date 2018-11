Coulage d’informations: François Bélisle demande une enquête

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Afin de protester contre la fuite d’informations contenues dans des dossiers travaillés à huis clos, le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a choisi de s’exclure du huis clos des conseillers tenu avant la séance publique du conseil municipal, mardi dernier.

Dans les deux dernières semaines, des documents concernant la Vision Zéro et les travaux concernant une éventuelle augmentation des tarifs des parcomètres du centre-ville ont été coulés dans certains médias de la région.

«Il y un huis clos où les médias ne sont pas invités. On parle de différentes choses pour nous permettre de comprendre des enjeux, se faire une tête sur une question et prendre une décision. Si le huis clos n’est pas respecté et qu’il y a du coulage sur de multiples dossiers qui touchent le budget, la Vision Zéro et d’autres éléments, on n’avancera pas. Je ne peux pas croire qu’on va faire trois ans comme ça. Si la confiance entre les élus et les fonctionnaires, et même les élus entre eux, n’est plus là, le fonctionnement de la Ville sera gravement entaché», estime M. Bélisle.

«Pas que je réclame des têtes, mais il faut faire enquête. On ne peut pas marcher pendant trois ans comme ça. Il faut savoir ce qui se passe. Ici, on ne peut pas fonctionner avec des informations dites en huis clos si ça se retrouve dans les médias le lendemain», ajoute-t-il.

François Bélisle souligne que le code d’éthique des élus mentionne que toute décision qui a trait à huis clos ne peut être portée sur la place publique à moins qu’il y ait eu un vote à ce sujet ou que ce soit public.

«Il faut qu’on puisse traiter nos dossiers en toute confiance. Ça a été trahi. Si on a une preuve ou des éléments permettant de savoir qui a fait ça, la Commission des affaires municipales pourraient s’y pencher. Ça pourrait aller jusqu’à une destitution. Si c’est un fonctionnaire, il serait sanctionné très gravement, quant à moi. Il ne faut pas prendre la situation à la légère», poursuit-il.

Questionnée à ce sujet en marge de la séance du conseil municipal, la mairesse suppléante, Ginette Bellemare, soutient que les élus en ont discuté en huis clos.

«On a pris deux heures pour en discuter. On avait besoin de ce temps de réflexion avec les élus. Les fuites sont malheureuses, car ce sont des dossiers qu’on travaille. J’ai trouvé que c’était dommage. Il faut qu’on se respecte», a-t-elle commenté.