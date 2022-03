Consultation gratuite pour trouver un professionnel de la santé

La clinique de santé Neuractiv, qui a pignon sur rue à Trois-Rivières et à Nicolet, offre un tout nouveau programme-conseil pour aider les gens à trouver le bon professionnel de la santé.

Le programme Activ-toi, c’est une courte rencontre virtuelle gratuite avec un thérapeute. D’une durée d’environ 15 minutes, cette rencontre permet au professionnel de comprendre la problématique et les besoins de la personne, pour la référer par la suite vers le ou les professionnels les mieux placés pour y répondre.

« C’est une idée qui m’est venue à force d’écouter les gens me parler de leurs problèmes de santé, raconte Pierre-Philippe Normand, gestionnaire chez Neuractiv. Tout le monde a un parcours différent, a essayé certaines choses et ne sait plus trop à quelle porte cogner ou par où commencer. »

D’abord, les personnes intéressées doivent remplir un court formulaire en ligne. Ensuite, dans les 24 à 48 heures suivantes, un professionnel les contacte pour planifier une rencontre virtuelle.

« À partir de ce qu’ils ont répondu dans le questionnaire, on cible le professionnel qui nous semble le mieux placé pour les aider, précise M. Normand. Selon le problème, on peut donner des trucs à faire à la maison ou proposer un rendez-vous. Et si on n’est pas les mieux placés pour les aider, on les réfère à d’autres professionnels. »

« Le but, ce n’est pas de donner un traitement, renchérit ce dernier. Le but, c’est d’aider les gens à aller mieux le plus rapidement possible. On sait qu’il y a des gens qui traînent des bobos depuis longtemps. Peut-être qu’on peut les aider en leur donnant 2-3 trucs. Peut-être que ça devra aller plus loin aussi, mais au moins la personne sera fixée et aura une idée de ce à quoi s’attendre sans avoir perdu de temps et d’argent. »

Le programme Activ-toi ne vise pas seulement les douleurs physiques. Il est également possible de consulter pour de l’aide psychologique, pour un problème dû au stress par exemple. Lancé en février, le programme a déjà permis d’aider plusieurs personnes. « On reçoit des demandes toutes les semaines », indique M. Normand.

Pour en savoir davantage ou pour obtenir une consultation gratuite : www.neuractiv.com/activ-toi