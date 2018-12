Conditions routières difficiles pour le Nouvel An

Les déplacements seront plutôt compliqués pour les célébrations du Nouvel An. En effet, de la neige abondante laissant une accumulation totale de 15 à 25 centimètres est prévue à partir de ce soir jusqu’à mardi midi.

Pour le centre

C’est la région où les conditions risquent d’être les plus difficiles. Un avertissement de tempête hivernale est actuellement en vigueur pour la région de la Ville de Québec (incluant la Rive-Sud du fleuve et l’île d’Orléans). Les accumulations de neige allant jusqu’à 20 centimètres et la poudrerie rendront la visibilité pratiquement nulle à certains moments. Ces conditions persisteront jusqu’à mardi midi.

Mentionnons qu’un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque plusieurs conditions de mauvais temps hivernal sont réunies au même moment.

Pour le sud

La pluie verglaçante, qui débutera au cours de la soirée du réveillon, risque de rendre les routes, les trottoirs et les stationnements particulièrement glissants. La prudence sera donc de mise.

Les grandes régions de Montréal et l’Estrie seront affectées, mais les quantités attendues sont plutôt faibles. C’est une partie de l’Outaouais, incluant la ville de Gatineau, qui écopera : les accumulations de verglas pourraient dépasser 5 millimètres.

Pour l’est

Les accumulations de neige frôleront les 15 centimètres, combinés aux vents forts, risquent de réduire la visibilité jusqu’à mercredi matin.

Pour l’ouest

Les accumulations dans ce secteur seront un peu moins importantes que dans le reste de la province : on parle d’environ 10 centimètres de neige. La prudence est tout de même de mise.

Dans la matinée du jour de l’An

Les routes seront donc enneigées au matin du 1er janvier. Le gros de la tempête sera toutefois derrière vous, abstraction faite de l’est de la province, où le système sévira jusqu’à mercredi matin. (Source Météomédia)