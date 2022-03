COMSEP se voit octroyer tout près de 20 000$

Le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, a dévoilé l’octroi d’une somme de 19 990$ à l’organisme communautaire du Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) pour soutenir la réalisation de projets visant à accroître l’offre d’activités, de services ou de biens culturels pour les Québécois vulnérables ou marginalisés.

La somme annoncée aujourd’hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, vise à soutenir des projets culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu’à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d’intervention permettant d’agir sur des problèmes sociaux.

À cet effet, l’organisme COMSEP se voit obtenir cette aide financière afin de couvrir une partie des frais liés à la réalisation de son projet intitulé « 35 ans d’inclusion par la culture ».

« Le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) est une véritable institution du secteur communautaire à Trois-Rivières. Depuis maintenant 35 ans, ils viennent en aide aux gens en situation de pauvreté à travers différentes activités et projets culturels », a lancé Jean Boulet, également ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« Cet organisme permet à sa clientèle de se développer tant au niveau de l’alphabétisation, la francisation et l’intégration à l’emploi par des activités culturelles telles le théâtre, la danse et le chant. Il est donc primordial de promouvoir des actions visant l’inclusion économique et la participation sociale des plus vulnérables. »

Depuis le lancement du premier Appel de projets Culture et inclusion, ce sont plus de 4 M$ qui ont été investis pour la réalisation de 275 projets destinés à des personnes handicapées ou en situation de handicap, des autochtones, des jeunes marginalisés, de nouveaux arrivants ou des jeunes issus de minorités ethnoculturelles. (JC)