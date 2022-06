Communauto s’implante à Trois-Rivières

Un partenariat entre la Ville de Trois-Rivières et Communauto permet à l’entreprise d’autopartage de s’implanter en sol trifluvien. Les citoyens auront accès à 10 véhicules hybrides en partage tous les soirs et les fins de semaine. La Ville louera pour sa part la flotte en semaine entre 8h et 16h30.

Parmi les 10 véhicules, six seront situés au centre-ville, deux se trouveront au centre de services aux citoyens – secteur est (200, rue De Grandmont) et deux seront stationnés au centre de services aux citoyens – secteur ouest (4655, rue Saint-Joseph).

« C’est une entente unique entre la Ville de Trois-Rivières et Communauto, soutient Benoit Robert, président-directeur général et fondateur de Communauto. Le gros avantage ici, c’est que ce sera utile autant pour les employés de la Ville que la population générale. Ça va permettre une mobilité des employés de la Ville sans que la Ville ait à faire l’acquisition de véhicules supplémentaires. Ce faisant, ça nous donne l’impulsion pour être en mesure de recruter de la clientèle locale. Je suis persuadé que cette façon de faire fera école et que d’autres villes voudront faire de même. »

Pour le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, il ne fait aucun doute que l’arrivée de Communauto incitera les gens à changer leurs habitudes de vie en matière d’environnement.

« C’est vraiment une situation gagnant-gagnant, fait-il valoir. D’une part, la Ville en tire avantage en réalisant des économies et en réduisant son empreinte écologique. Et d’autre part, on amène le système d’autopartage chez nous. C’est un projet sur lequel la Ville travaille depuis longtemps. Les organismes IVEO et Roulons VERT ont aussi contribué au projet. »

« L’autopartage est l’un des outils les plus puissants pour réduire le taux de motorisation de la population, renchérit M. Robert. On le constate partout dans les autres villes où on est implanté. »

Déjà un ajout de véhicules envisagé

Communauto a l’intention d’ajouter des véhicules entièrement dédiés à l’usage de la population au fil du temps, selon la demande. « Pour nous, l’entente avec la Ville est un point de départ. On s’est entendu avec la Ville pour partager les risques des dix premières voitures. Par la suite, on va ajouter autant de voitures qu’il en faut et la Ville n’aura pas besoin d’investir quoi que ce soit », précise M. Robert.

De son côté, la Ville se donne un an pour bien évaluer les retombées du projet. Par la suite, elle n’exclut pas la possibilité d’accroître son partenariat avec Communauto.

Comment ça fonctionne?

Les abonnés à Communauto ont accès à un parc de plusieurs milliers de véhicules à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières, ainsi que dans 11 villes ailleurs au Canada. À Trois-Rivières, Communauto offrira un service de véhicules en station avec réservation. Concrètement, les utilisateurs prennent possession du véhicule à la station choisie et le rapportent à l’heure convenue, à l’endroit où ils l’ont pris. Les véhicules peuvent être réservés jusqu’à un mois à l’avance. Tous les détails au communauto.com.