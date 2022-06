« C’est un grand honneur et un plaisir d’être invité à participer aux activités du CEET » – Bruno G. Pollet

Reconnu mondialement dans le domaine de l’hydrogène, le professeur Bruno G. Pollet, du Département de chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a été invité récemment à se joindre au Conseil des ingénieurs pour la transition énergétique (CEET), un organisme consultatif indépendant œuvrant auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Regroupant des ingénieurs et des experts en systèmes énergétiques de partout dans le monde, le CEET vise à appuyer l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans l’atteinte de ses objectifs en matière de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le CEET pourra compter dorénavant sur l’expertise du professeur Bruno G. Pollet, qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la recherche sur l’hydrogène.

» C’est un grand honneur et un plaisir d’être invité à participer aux activités du CEET. Je serai membre de cet organisme jusqu’en mai 2023. Je pourrai ainsi contribuer aux efforts de ce conseil qui a notamment pour but de faire grandement avancer la planète en ce qui concerne la décarbonation « , a-t-il commenté.

Parmi les actions qui sont menées par le CEET, mentionnons l’appui à la transition énergétique mondiale, l’émission de recommandations pour aider les pays à mettre en oeuvre les actions prévues à l’Accord de Paris, la publication de notes techniques sur les technologies zéro carbone et l’offre de conseils techniques diversifiés en lien avec la décarbonation. Notons que l’ONU vise l’atteinte de la » zéro émission nette » d’ici 2050 et la décarbonation complète d’ici le milieu du siècle.

Un chercheur d’avant-garde

Titulaire d’un doctorat en chimie obtenu à la Coventry University (Angleterre), le professeur Bruno G. Pollet est reconnu internationalement pour ses travaux novateurs sur les piles à hydrogène et la production d’hydrogène.

Son parcours de chercheur l’a mené du Royaume-Uni jusqu’en Norvège, en passant par le Japon et l’Afrique du Sud. Il a acquis une solide expérience dans le domaine des matériaux énergétiques et de leur intégration dans les systèmes comme les piles à hydrogène et les électrolyseurs d’eau dédiés au transport et à des applications stationnaires. Il a aussi géré divers programmes et projets avec des industriels européens, américains, canadiens, africains et asiatiques.

Auteur de nombreuses publications scientifiques, le professeur Pollet est membre de plusieurs organisations internationales liées notamment à l’hydrogène et la chimie. En 2020, il a été nommé président de la Division hydrogène vert de l’Association internationale pour l’énergie hydrogène (IAHE). Il possède également une vaste expérience en enseignement et en encadrement d’étudiants.

Au cours des dernières années, Bruno G. Pollet a œuvré comme professeur titulaire en énergies renouvelables à la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), où il dirigeait la NTNU Team Hydrogen. Depuis 2020, il était également professeur associé à l’Institut de recherche sur l’hydrogène (IRH) de l’Université du Québec à Trois-Rivières. À l’été 2021, il a obtenu le statut de professeur en chimie au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.