C’est un départ pour la formation en esport de l’UQTR

Les étudiants de la toute première cohorte du microgramme en développement du sport électronique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont officiellement démarré leur formation. En cette session estivale, ils sont 29 étudiants à suivre le cours Introduction et fondements du sport électronique.

Depuis leur domicile, ou les campus de Trois-Rivières, Québec, Drummondville et L’Assomption, les étudiants suivent en mode comodal la formation du chargé cours Benoit St-Amand-Tellier. Ce dernier enseigne actuellement les concepts clés dans le domaine du sport électronique et le fonctionnement des différents écosystèmes de ce sport à travers le monde.

Cette session, les étudiants ont reçu la visite d’un joueur professionnel du jeu Valorant, soit le Trifluvien Loïc Sauvageau, et feront également la rencontre d’un développeuse de communauté de la compagnie Ubisoft et de professionnels d’une trentaine de studios de jeu, au DigiHub de Shawinigan.

Les réactions sont déjà très positives chez les étudiants de cette cohorte historique. « Je m’intéresse aux sports électroniques depuis plusieurs années et plus particulièrement à ce qui se passe au Québec depuis deux ans. Avant le microprogramme, il n’y avait pas vraiment de structure pour apprendre et développer mes connaissances sur le sujet. J’ai donc sauté sur l’occasion lorsqu’une première université au Québec a enfin réalisé que le sujet est très pertinent en ce qui concerne l’avenir du divertissement », témoigne Jérémy Houle.

Pour Alice Vachon, le microprogramme permet d’envisager une carrière dans l’univers des jeux vidéo. « Je me suis rendu compte depuis le début de la formation que plusieurs métiers sont disponibles dans le domaine du sport électronique. J’aimerais faire partie de la communauté qui fera grandir le esport au Québec de la meilleure façon possible et je crois que le microprogramme de l’UQTR est parfait pour m’aider. »

Stéphanie Harvey se joint aux enseignants

Championne du monde de jeux vidéo et ambassadrice du microgramme en développement du sport électronique de l’UQTR, Stéphanie Harvey (@missharvey) offrira son premier cours cet automne. Intitulé Enjeux éthiques, santé et bien-être en sport électronique, ce cours vise à reconnaitre les différents éléments liés à la santé et au bien-être des joueurs, en plus de mettre sur pied des solutions concrètes aux problématiques comportementales présentes dans le monde du jeu en ligne.

Les étudiants qui désirent s’inscrire au microprogramme à la session d’automne et joindre la première cohorte peuvent le faire dès maintenant à l’adresse www.uqtr.ca/seuqtr, où tous les détails sont disponibles. Offert entièrement en mode comodal, puisque les étudiants ont le choix de suivre les cours à distance ou en présentiel, le microprogramme s’adresse autant aux étudiants à temps plein qu’aux travailleurs qui désirent développer des initiatives en sport électronique dans leur milieu. Ce microprogramme est d’ailleurs arrimé au baccalauréat en loisir, culture et tourisme puisque les étudiants peuvent suivre ces deux programmes de façon simultanée.

Pour être admissibles au microprogramme, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. (A.L.)