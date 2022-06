Centraide Mauricie : un investissement de plus de 1,5 M$ dans la communauté

Centraide Mauricie annonce un investissement de plus de 1 500 000 $ dans la communauté. Centraide Mauricie a dévoilé en primeur son investissement social et communautaire visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il s’agit de la plus importante aide financière jamais apportée par l’organisation pour soutenir les personnes vulnérables qui ont été grandement fragilisées par les conséquences de la pandémie.

La nouvelle a été annoncée devant de nombreux partenaires présents lors d’un événement de reconnaissance présenté dans le but de souligner le travail exceptionnel d’organismes, collaborateurs et partenaires s’étant démarqués au cours de 2021.

Lors de son allocution, la nouvelle directrice régionale de Centraide Mauricie, Isabelle Milliard, a remercié les donateurs, partenaires et acteurs du milieu d’avoir contribué au succès de cette campagne qui s’est terminée récemment.

Elle a souligné « qu’au-delà des chiffres ou des résultats, il y a des humains et de grands besoins ». Elle en a profité pour marquer au passage l’importance de l’appui des ressources communautaires pour transformer le parcours de vie des personnes les plus vulnérables et bâtir des communautés plus fortes, plus équitables et plus inclusives.

Six prix Reconnaissance remis

Un total de six prix Reconnaissance ont été remis dans diverses catégories regroupant des bénévoles, des donateurs, des organismes communautaires et des partenaires. Les prix « Reconnaissance Centraide Mauricie » permettent de faire briller ces acteurs, tant au niveau du développement social que celui du développement philanthropique. Ces prix Reconnaissance constituent une façon pour Centraide de dire merci, de mettre en lumière tous les efforts faits en cours d’année et de reconnaitre l’engagement si indispensable de chacune et chacun.

Les détails liés à ces prix sont affichés sur le site internet de Centraide Mauricie. (A.L.)