CCI3R : Geneviève Scott Lafontaine nommée à la direction générale

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) annonce la nomination de Geneviève Scott Lafontaine à titre de directrice générale.

La décision a été entérinée à la suite d’un rigoureux processus de sélection des candidats, avec l’appui d’une firme spécialisée en ressources humaines qui a accompagné les membres du conseil d’administration dans chacune des étapes.

Possédant un bagage professionnel multidisciplinaire, Mme Scott Lafontaine a débuté sa carrière en tant qu’enseignante au primaire et a occupé diverses fonctions. Elle s’assurait de la coordination du comité de revitalisation commerciale de la Ville de Louiseville jusqu’à sa nomination en tant que directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC Maskinongé, en 2016.

Depuis juin 2021, elle assurait la direction générale par intérim de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et elle a su se distinguer grâce à son vaste champ de compétences.

La nouvelle directrice générale est très heureuse de poursuivre sa carrière à la CCI3R. « Je me sens privilégiée et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je poursuivrai mon mandat au sein de cette belle équipe. Je crois en la force et l’importance d’une chambre de commerce dynamique pour une communauté d’affaires. C’est avec grand plaisir que je continuerai de travailler pour nos membres, collaborer avec nos partenaires et faire grandir la CCI3R », affirme Geneviève Scott Lafontaine.

L’entrée à titre permanent de Mme Scott Lafontaine permettra de poursuivre le développement de divers projets au profit des membres de la Chambre.