Carpe Diem reçoit 2,5 M$ pour transformer l’église du Très-Saint-Sacrement

Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer bénéficiera d’une aide financière de 2,5 M$ pour réaménager et transformer l’église du Très-Saint-Sacrement acquise par l’organisme trifluvien il y a quelques années.

Le soutien accordé permettra à Carpe Diem d’étendre ses services en transformant l’immeuble patrimonial afin d’y intégrer la vie communautaire aux activités de l’organisme. Le financement permettra aussi la restauration des murs de fondation et du parvis, l’ajout d’un débarcadère, la réalisation de travaux de maçonnerie, le remplacement du revêtement de toiture, une meilleur protection incendie et l’installation d’ascenseurs.

« Le patrimoine et la culture sont liés à la qualité de vie et à l’embellissement de Trois-Rivières. De plus, ce nouveau Centre servira autant aux personnes vivant avec des difficultés cognitives ou physiques, qu’à la communauté », fait remarquer Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et député de Trois-Rivières.

Par ailleurs, le Centre Carpe Diem aura aussi une vocation culturelle dédiée aux arts de la scène. Ainsi, une fois transformée, l’église du Très-Saint-Sacrement deviendra une salle multifonctionnelle qui répondra à des besoins variés de la collectivité. Des espaces seront aussi destinés à la location.

« Nous sommes très heureux de cette annonce qui confirme la volonté du gouvernement de soutenir les initiatives issues de la communauté afin de donner une nouvelle orientation à l’église du Très-Saint-Sacrement, commente Nicole Poirier, directrice générale de Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer. Nous souhaitons contribuer à créer un quartier modèle avec des services de proximité favorisant l’autonomie, la solidarité et les liens intergénérationnels. Cet espace multifonctionnel permettra à Carpe Diem de développer son centre de formation tout en y ajoutant une vocation d’art et de culture. Cette annonce représente un énorme encouragement à poursuivre notre mission d’aide et d’inclusion sociale en innovant et en diversifiant les moyens. »