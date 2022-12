Biscuits de Noël : savourer les traditions!

Un an après la parution de son livre de recettes de biscuits de ­Noël, ­Hélène ­Ledoux s’est vu offrir une opportunité en or qui mettrait de l’avant son histoire et ses traditions, tel qu’elle souhaitait le faire en publiant son livre, mais surtout qui lui permettrait de vivre une expérience unique. Cet automne, la ­Léonardaise a participé au tournage d’une émission spéciale sur la confection de biscuits à l’occasion de ­Noël, en compagnie de la nutritionniste et animatrice ­Geneviève O’Gleman pour son émission ­Savourer.

« ­Je me suis sentie privilégiée de vivre cette expérience. Je suis vraiment reconnaissante », mentionne ­Mme ­Ledoux qui a participé au tournage aux côtés de sa fille, ­Sandrine ­Vachon.

Le 27 octobre dernier, ­Mme ­Ledoux et sa fille se sont présentées sur le plateau de tournage, situé dans un magnifique bungalow d’un quartier résidentiel de ­Laval. Malgré la tranquillité de l’extérieur, ­Hélène ­Ledoux a ouvert la porte sur une petite fourmilière de techniciens en tous genres !

De 8 h à 18h, elle et sa fille, aux côtés de l’animatrice et de la propriétaire de la ­Biscuiterie de ­Montréal, ­Marie-Claude ­Charlebois, ont confectionné des biscuits en tous genres à partir de recettes de la nutritionniste, ainsi qu’une des recettes tirées du livre de ­Mme ­Ledoux : ses biscuits glacés à l’orange et aux pistaches.

« J’étais fatiguée à la fin de la journée ! J’étais nerveuse aussi, ­avoue-t-elle, mais heureusement ma grande était avec moi. Plus les segments avançaient, plus le stress tombait ! »

Tout au long du tournage, son livre de recettes trônait fièrement sur l’ilot de la cuisine, et ­Mme ­Ledoux a eu l’occasion de raconter plusieurs anecdotes au sujet de la création du livre.

Ce qui aura le plus marqué ­Hélène ­Ledoux, c’est le professionnalisme de toute l’équipe et le traitement que les invitées ont reçu. « L’équipe était vraiment aux petits soins avec nous. La recherchiste qui s’est occupée de nous m’a dit que ce qu’ils veulent, c’est qu’on soit content quand on arrive, et qu’on soit content quand on repart ! ­Par exemple, dans l’­après-midi, je commençais à avoir mal aux jambes et un membre de l’équipe venait me glisser un petit banc entre les prises », ­raconte-t-elle.

L’épisode Opération biscuits de ­Noël ! de l’émission ­Savourer a été diffusé le 9 décembre dernier. Il est possible de trouver la recette d’Hélène ­Ledoux ou d’écouter l’émission en différé sur le site web d’Ici ­Télé.

Les points de vente du livre ­Biscuits de ­Noël sont listés sur la page ­Facebook d’Hélène ­Ledoux, ­Biscuits de ­Noël – ­Ledoux, mères & filles.