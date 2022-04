Autoroute 40: reprise des travaux de remplacement de la bande centrale

Les travaux préparatoires de remplacement de la bande centrale sur l’autoroute 40 débuteront le 19 avril.

Ces travaux entraîneront la fermeture de deux voies sur trois dans les deux directions, entre la rue La Vérendrye et le boulevard des Forges.

Cette entrave sera en vigueur les 19 et 20 avril de 19h30 à 6h30 le lendemain, le 21 et le 24 avril de 20h à 6h30 le lendemain, le vendredi 22 avril de 21h30 à 9h le lendemain et le samedi 23 avril de 18h30 à 9h30 le lendemain.

Par ailleurs, la vitesse sera réduite à 80 km/h dans la zone concernée.

Les travaux de remplacement de la bande centrale s’échelonneront du 25 avril au 16 septembre. Pour la période des travaux, une voie sur trois sera fermée en tout temps dans les deux directions sur l’autoroute 40, entre la rue La Vérendrye et le boulevard des Forges.

Il s’agit de la troisième et dernière phase de reconstruction de la bande centrale.

La phase 1, réalisée entre le pont Radisson et la rue Laviolette, s’est terminée à l’été 2020. L’été dernier, la phase 2 a été exécutée sur le tronçon se situant entre la sortie 199 Centre-ville et la sortie 201 du boulevard des Chenaux. À terme, la bande centrale de l’autoroute 40 aura été remplacée du pont Radisson jusqu’à la hauteur de la rue La Vérendrye.

Le coût du contrat pour ce projet est de 8,6 M$ pour les trois phases. (M.E.B.A.)