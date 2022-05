Atelier Action Jeunesse de Trois-Rivières obtient une subvention de 25 000$

Atelier Jeunesse de Trois-Rivières s’est vu octroyer une subvention de 25 000$ de la Fondation communautaire de Postes Canada pour un projet important intitulé De Cœur et d’acier, en tant que bénéficiaire de subvention 2021. Ce projet prendra place dans les locaux de l’Atelier Action Jeunesse, à Trois-Rivières.

Atelier Action Jeunesse vient en aide aux jeunes à risque en leur offrant une formation d’aide-soudeur avec un encadrement adapté afin qu’ils puissent trouver leur place sur le marché du travail, le programme étant basé sur le savoir-être, autant que sur le savoir-faire.

Le projet De cœur et d’acier consiste en l’acquisition d’une table de découpage au plasma pour offrir un nouveau service qui aura un double objectif. Le premier objectif étant l’ajout de connaissances techniques pour les jeunes participants en formation et la valorisation de leurs créations. Le second étant celui d’apporter un revenu autonome additionnel à notre organisme sans but lucratif en ajoutant une nouvelle gamme de produits offerts à la communauté.

« Notre équipe se réjouit de cette nouvelle acquisition qui permettra de faire rayonner davantage le talent de nos participants, de même que notre mission. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation communautaire de Postes Canada, de même que l’entreprise Machitech Automation de Saint-Marc-des-Carrières fier fabricant et partenaire dans cette acquisition », a témoigné Francis Périgny, directeur général de l’Atelier Action jeunesse.

« Postes Canada est fière d’appuyer des organismes et des projets qui améliorent la vie des enfants et des jeunes du pays. Grâce à la générosité de nos clients, la Fondation communautaire de Postes Canada est en mesure de financer chaque année des programmes importants dans des localités à l’échelle du pays. »

La mission de l’organisme est d’offrir une formation d’aide-soudeur à des jeunes à risques, la plupart décrocheurs, ayant un sec. 3 ou moins, grâce à un milieu de vie encadré, tout en favorisant leur responsabilisation, leur développement personnel pour sortir du cycle de la pauvreté. Cette formation est offerte depuis 2012. (JC)