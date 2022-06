Alexandra M. Veilleux est la candidate libérale dans Maskinongé

Alexandra M. Veilleux sera la candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Maskinongé en vue des élections de 2022.

Docteure en philosophie de l’UQTR et mère de trois enfants, Alexandra M. Veilleux est professeure en psychologie au Collège Laflèche, chargée de cours en philosophie à l’UQTR et reconnue pour son expertise en matière de politiques publiques sur l’éducation. Ses recherches se sont concentrées sur la justice et l’équité scolaires, ainsi que sur les stéréotypes, les préjugés et la discrimination.

« Comme de trop nombreux Québécois, j’ai perdu des êtres chers en CHSLD lors de la pandémie. Nos aînés sont trop souvent laissés à eux-mêmes. Avec toute l’énergie, le cœur et la détermination qui m’animent, je veux défendre les intérêts de Maskinongé à l’Assemblée nationale. Nos agriculteurs qui manquent de main-d’œuvre, nos jeunes familles qui n’ont pas de place en garderie pour leurs enfants et nos aînés négligés méritent mieux. Le Québec mérite mieux », affirme la candidate Alexandra M. Veilleux.

La cheffe du parti, Dominique Anglade, était de passage ce dimanche 5 mai à la Maison du commis voyageur de Louiseville afin de présenter sa candidature.

» Alexandra est une femme engagée et déterminée à livrer le meilleur d’elle-même pour bâtir un Québec où l’éducation et la justice sociale sont à l’avant-plan des priorités nationales, a dit Mme Anglade. Son expertise en la matière sera un atout considérable pour notre formation politique. Étant impliquée localement, je suis certaine qu’elle saura gagner la confiance des citoyennes et citoyens de Maskinongé. »