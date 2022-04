Accident de travail: cinq personnes ont perdu la vie en 2021 dans la région

En ce 28 avril, la CSN souligne la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs décédés ou blessés au travail. en invitant tous les milieux de travail à prioriser la santé-sécurité dans le cadre de l’application de la nouvelle loi 27.

En 2021, 60 personnes ont perdu la vie au Québec lors d’un accident du travail, soit trois de plus qu’en 2020. Par ailleurs, 147 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, ce qui représente une augmentation de 31 décès par rapport à 2020.

« Dans notre région, 15 personnes ont perdu la vie à cause de leur travail, soit cinq décès à la suite d’un accident et dix à la suite d’une maladie professionnelle. La tendance actuelle est bien malheureusement en hausse, ce qui nous démontre que nous devons en faire plus, dans chaque milieu de travail, pour que tous les employeurs, les travailleuses et les travailleurs prennent conscience de leur rôle crucial dans la santé et la sécurité de leur milieu de

travail », souligne Mario Pellerin, vice-président du Conseil Central du Cœur du Québec.

En plaçant l’humain au cœur de son message, la CNESST a, de son côté, réalisé une campagne de sensibilisation pour conscientiser les Québécoises et les Québécois aux conséquences des accidents du travail pour les victimes et leurs proches. Elle souhaite aussi promouvoir une culture de prévention durable et inciter les gens à appuyer la cause de la santé et la sécurité du travail.

« Il est essentiel de se rappeler que les effets d’un accident du travail touchent également les proches, les collègues et les employeurs des victimes. Toutefois, ces situations sont évitables. En ce sens, la prévention restera toujours le meilleur atout des milieux de travail. À terme, la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail mise sur plus de prévention, pour réduire le bilan lésionnel, et ce, au bénéfice des travailleurs et travailleuses », commente Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. (M.E.B.A.)