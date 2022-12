7 cadeaux qu’on ne trouve nulle part ailleurs

Chez Le Brun en ville, au centre-ville de Trois-Rivières, on retrouve une foule d’objets vintage, inattendus et inusités. On vous en présente sept.

1. Le téléphone jouet rétro

Ce sont de nouveaux jouets que la compagnie Fisher Price a refaits dernièrement. On retrouve aussi quelques autres jouets d’époque du même style à la boutique située sur la rue Notre Dame Centre.

2. Des bas dans des emballages rigolos

Il s’agit de paires de bas dans des emballages drôles, comme des boîtes à pizza et des boîtes à hamburgers. Il y a même des bas avec un imprimé de poulet dans un baril rappelant celui du PFK.

3. Pantoufles en phentex

Elles sont faites à la main par des femmes de la Maison La Tradition à Saint-Mathieu-du-Parc.

4. Chandelles Le Brun

Le contenant de ces chandelles est réutilisable. Ce sont d’ailleurs dans ces pots que les soupes étaient servies à la boutique de Maskinongé.

5. Produits traditionnels de barbier

Plusieurs personnes franchissent les portes de la boutique pour se procurer le bol et le pinceau de barbier, deux items qu’on ne retrouve pas dans les environs.

6. Le savon du pays

Un produit d’antan reconnu pour ses propriétés détachantes. C’est un produit naturel fait de graisse animale.

7. Bonbons d’autrefois

Le Brun en ville tient un large inventaire de bonbons anciens, passant des jujubes aux gommes.

* Un merci spécial à Mégane Dubé de chez Le Brun en ville pour les idées.