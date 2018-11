50 000$ en bourse remis à des jeunes de la région

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Plus de 30 lauréats de la Mauricie se sont partagé 50 000$ en bourse lors du Gala Excellence Jeunesse Desjardins, le 15 novembre dernier.

La Fondation Desjardins a remis 19 bourses d’études aux étudiants qui se sont démarqués par l’excellence de leur engagement, de leur persévérance scolaire ou de leur résultat académique pour un total de 37 000 $.

Pour leur part, les bourses du Gala Excellence Jeunesse Desjardins ont récompensé les jeunes entre 15 et 30 ans de la Mauricie qui se sont démarqués dans leur milieu. Il y a eu 12 bourses à gagner pour une somme de 12 500 $.

De ce fait, le Gala Excellence Jeunesse Desjardins a souligné l’excellence des jeunes dans quatre catégories soit Art et culture, Coopération et l’implication communautaire, Entrepreneuriat ainsi qu’Implication scolaire au niveau secondaire, formation professionnelle et collégiale et universitaire.

Le Gala excellence Jeunesse Desjardins a pour objectif de souligner l’excellence dans notre communauté, dans tous les domaines, en soutenant la relève de demain.