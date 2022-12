5 idées de jeux pour t’amuser dans la neige

Le sol est couvert de neige et tu cherches des jeux pour t’amuser à l’extérieur ? ­Essaie ces quelques idées.

Peinture sur neige

Mélange de l’eau et du colorant alimentaire dans des contenants en plastique pour obtenir ta « peinture ». Pour créer ton œuvre sur la neige, tu peux ensuite utiliser un pinceau ou transférer les liquides dans des vaporisateurs.

Bulles givrées

Si tu sors quelques minutes par une journée très froide, souffle des bulles de savon sur une branche, un piquet de clôture ou la neige, par exemple, et ­regarde-les geler. Tu verras, c’est magnifique !

Chasse au trésor

Fais une liste d’éléments à récolter dehors (pomme de pin, caillou, brindille, plume, feuille morte, etc.). Au besoin, demande à un adulte de t’aider. ­Pourras-tu tout trouver autour de ta maison ? ­Et en combien de temps y ­arriveras-tu ?

Bonhomme de neige sans tête

Avec ta famille ou des amis, confectionne un bonhomme de neige à seulement deux boules qui arrive environ à la hauteur de tes épaules. Vous pourrez ensuite vous déguiser à tour de rôle en vous plaçant derrière le bonhomme pour lui « prêter » votre tête et vos bras. Séance photo rigolote en vue !

Cachette réinventée

La cachette, c’est amusant, mais il peut faire froid quand on reste longtemps immobile pour ne pas se faire repérer. La solution ? ­Une personne cache un objet (ex. : une petite pelle), puis les autres font la course pour le trouver. Plaisir garanti !

Profite bien des joies de l’hiver !