38e Gala Radisson : lancement de la période de mise en candidature

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) lance la période de mise en candidature pour le 38e Gala Radisson, présenté par Desjardins.

« Chaque année, l’engouement se fait sentir pour cet événement qui se veut rassembleur pour la communauté d’affaires trifluvienne. Il est important pour nous de soutenir les entreprises de la région en soulignant leurs efforts et leurs réalisations. Les dernières années ont été éprouvantes et elles ont su innover et s’adapter. Le Gala Radisson tombera à point cette année pour représenter plus que jamais les entreprises d’ici », souligne Patrick Massicotte, président du conseil d’administration de la CCI3R.

Quelques nouveautés sont au menu pour cette 38e édition. Premièrement, avec la création de deux nouvelles catégories, le Gala Radisson permet à tous les secteurs d’activités de son territoire d’être représentés. Ainsi la catégorie entreprise industrielle et manufacturière et entreprise en construction voient le jour.

De plus, cette année, la communauté d’affaires aura la chance de voter pour le Radisson » Coup de coeur – vote du public « . Accessible à toutes les entreprises qui auront pris soin de déposer leur candidature, ce Radisson mettra en lumière une entreprise qui se sera démarquée dans son secteur d’activité au cours de la dernière année.

Le Gala se déroulera au Delta Trois-Rivières le jeudi 23 février 2023 en formule souper-spectacle. Le comité réserve plusieurs surprises aux convives.

16 catégories avec finalistes

● Entreprise de services à l’entreprise

● Nouvelle entreprise

● Entreprise de services à la communauté

● Entreprise culturelle et touristique

● Entreprise commerciale et restauration

● Innovation

● Entreprise industrielle et manufacturière

● Repreneuriat et relève d’entreprise

● Entreprise en construction

● Employeur de choix

● Développement durable

2 prix hommage, sans finaliste sans dépôt de candidature

● Investissement

● Ambassadeur centre-ville

2 prix hommage, sans finaliste avec dépôt de candidature

● Personnalité féminine

● Personnalité masculine

1 prix hommage – vote du public avec dépôt de candidature

● Coup de coeur – vote du public

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 21 octobre 2022, à midi. Toute la procédure se trouve sur le site https://www.cci3r.com/accueil-gala-radisson/. Les conditions d’admissibilité sont dans le Document de référence ainsi que les critères de sélection dans les cahiers de mise en candidature propres à chacune des catégories. Les entreprises doivent déposer leur dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : catherine.lajoie@cci3r.com.

Les finalistes seront dévoilés lors de la conférence de presse qui se tiendra le mardi 24 janvier 2023. (A.L.)