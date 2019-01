34e Gala Radisson : dÃ©voilement des finalistes

Crédit photo : Audrey Leblanc

DISTINCTION. La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR) a dévoilé ce matin les finalistes du 34e Gala Radisson, qui aura lieu le 15 février au Delta. L’événement met en lumière les entreprises et entrepreneurs qui font rayonner la ville.

«C’est une occasion pour se rappeler qu’il y a derrière la vitalité socioéconomique de notre belle ville des gens courageux et ambitieux, dont le talent et la créativité méritent notre plus vive reconnaissance. Ces gens-là sont nos modèles, notre source de motivation. Leur énergie permet à toute la collectivité de se propulser vers l’avant, de grandir et d’espérer», s’est exprimé le président de la CCITR et directeur général de la SPA Mauricie, Marco Champagne.

La sélection des finalistes et des lauréats a été réalisée par un jury présidé par Frédéric Laurin, professeur en économie à l’École de gestion et chercheur à l’Institut de recherche sur les PME à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette année, le gala se déroulera sous la thématique noir et blanc. En plus des onze catégories déterminées, cinq prix hommage seront remis lors de la soirée.

Voici la liste des finalistes par catégorie :

Repreneuriat – relève d’entreprise

Germain et Frère

Le Castel 1954

Le Rouge Vin

Entreprise de services à l’entreprise

BLH Architectes inc.

Pluritec Ltée

Services d’aéronefs – AAR Trois-Rivières

Entreprise de services à la communauté

Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières

Institut Secondaire Keranna

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

Entreprise commerciale et restauration (plus de 30 employés)

Entrepôt de la lunette inc.

Charles Turcotte et Fils Ltée

Le Castel 1954

Industrie touristique

Binerie Chik du centre-ville inc.

Cabane à sucre Chez Dany

Personare, vulgarisation historique

Employeur de choix

Factora Solutions

Ménagez-vous

Soluce Fiscalité et Comptabilité

Innovation et technologies

Infinition

Soft Biomed Ltée

Trigo Énergies

Nouvelles pratiques d’affaires

Clinique de santé M. inc.

Groupe SFP, conseillers en ressources humaines inc.

Institut Secondaire Keranna

Nouvelle entreprise

L&P Apparel inc.

Trigo Énergies

Véhicules électriques Simon André

Entreprise culturelle

FestiVoix de Trois-Rivières

Musée POP

Les Sages Fous

Jeune personnalité féminine et masculine

Charles-Antoine Pilotte (Eventuo)

Valérie Therrien (Musée POP)

Roxan Turcotte (Construction R.L.R Turcotte inc.)

Les cinq prix hommage