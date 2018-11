34 «créateurs de richesse» honorés

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Trois-Rivières / MRC des Chenaux ont honoré 34 hommes et femmes d’affaires qui ont reçu la mention «Créateur de richesse 2018 – Ambassadeur de la culture entrepreneuriale» des mains des organisations qui ont choisi de les mettre en lumière.

Ces jeunes entrepreneurs de 35 ans et moins, en plus de contribuer à l’essor économique du territoire, dynamisent l’environnement social et culturel. Ils ont déployé beaucoup d’efforts durant la dernière année pour la concrétisation et la croissance de leur projet d’entreprise.

Les récipiendaires sont…

-Maxime Tremblay, Coopérative La Charrette

-Mathilde Cinq-Mars, illustratrice

-Audrey Charron, Fleuri&Bloom

-Alexandra Paquin, Poterie & Cie

-Laurie Bellerive, Centre athlétique TR / Une fille qui court

-Joël Gallant, CLIC

-Jean-François Cossette et Geneviève Savard, Marché Notre-Dame

-Alex Dorval, Le temps d’une pinte

-Vincent Mercier et Jade Thelland, Club entrepreneur étudiant

-Marie-Christine Pelchat St-Jacques, Canadien Tire

-Éric Beauséjour, Viezage Cosmétiques

-Ronny Lefebvre, Spiritri

-Robert Brassard, Les micropousses Robert Brassard

Jessie Bouchard, Les petites douceurs de Noralo

-Jessika Lessard-Voisard, Bouffe Nomade

MRC des Chenaux

-Samuel Rivard, Le Fief d’Orvillier

-Lucie Fournier & Kevin Ten Have, Ferme La Bisonnière

-Anne-Renaud Deschênes et Émilie Roy-Élément, Académie des Ripailleurs

-Pierre Jr Mercier, Mercier 40

-Mathieu Gauthier, Technodesign MG

-Julie Benoit, Ferme récréative Caza

-Audrey & Julie Cossette, Mlles traiteur

-Lucille Defays, Idéo International

-Julien Hivon, Service électroménager Julien Hivon

-Étienne Therrien, LaManchure

-Manon Fecteau, Toilettage Sweet Mobile

-Étienne Chartier, Xavier Plamondon et Raphaël Lessard, Les bouffons verts