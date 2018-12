32 850$ pour améliorer deux cours d’école

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. Après six ans de participation au Grand défi Pierre Lavoie, l’équipe Port de Trois-Rivières – Roue Libre demeure toujours aussi investie dans la cause, si bien qu’elle a remis un chèque de 32 850 $ aux écoles aux Deux-Étangs et de l’Envolée.

Bénéficiant chacune d’une somme de 16 425 $, les deux écoles l’utiliseront afin d’améliorer leur espace extérieur pour en faire un environnement plus convivial, plus dynamique et qui incitera davantage les jeunes à bouger.

«La cour d’école est un merveilleux terrain de jeux pour les élèves mais aussi pour les résidents du quartier. Cette importante somme d’argent fera une différence pour le milieu», souligne la directrice des écoles aux Deux-Étangs et de l’Envolée, madame Jacynthe Dupont.

Ambassadeurs des saines habitudes de vie, les cyclistes de l’équipe Port de Trois-Rivières – Roue libre ont amassé jusqu’à maintenant un quart de million de dollars soit 249 330 $. De cette somme, 184 330 $ ont été remis à 11 écoles primaires de la région dans le but de favoriser un environnement scolaire actif et 65 000 $ à la Fondation Pierre Lavoie.

Dans son aventure du 1000 km à vélo, l’équipe a pu compter sur l’appui de généreux donateurs, soit : le Port de Trois-Rivières, Margarine Thibault, Somavrac, G3, Ocean, Olin, l’Association des employeurs maritimes, Chemin de fer Québec-Gatineau, Financière Banque Nationale équipe Poliquin-Marquette, Mediavox, Gestion MD, RCGT, BMW Trois-Rivières, les pharmacies Uniprix Marc Dontigny, Constructions Chainé, la pharmacie Jean Coutu Dussault et Poitras, la pharmacie Jean Coutu Guy Lemire et Mathieu Noël, Poivre noir et Trois-Rivières Chevrolet.