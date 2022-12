25 patinoires extérieures seront ouvertes cet hiver

Au cours de la semaine prochaine, 25 patinoires extérieures et deux étangs de glace ouvriront pour la saison hivernale. Cependant, en raison de la pénurie de main-d’œuvre, la Ville a revu son offre de service pour l’hiver.

Les patinoires ont été classées selon trois niveaux de surveillance: surveillance durant les heures d’ouverture (niveau 1), surveillance partielle/fins de semaine, fériés et congés scolaires (niveau 2) et surveillance aléatoire (entre le début et la fin de la plage horaire).

Les patinoires de niveau 1 sont celles du parc des Chenaux, du parc de l’école Le P’tit bonheur, du parc de l’école Les Terrasses, du parc de l’école Saint-Michel, du parc Jean-Béliveau, du parc Jean-Marie0Beaudoin, du parc Jean-Paul-Lavergne (Adélard-Dugré), du parc Lambert, du parc Lemire, du parc Norbert, du parc Pie-XII, du parc Rochefort, du parc Sainte-Marguerite, du parc de la Terre-des-Loisirs, ainsi que la patinoire Bleu Blanc Bouge.

Les patinoires extérieures de niveaux 2 et 3 continueront d’être arrosées par un membre du personnel de la Ville. Cette personne s’assurera également de l’accessibilité des bâtisses afin que la population puisse enfiler ses patins et se réchauffer.

Notons que cette année, la patinoire du parc Lionel-Rheault sera fermée puisqu’il existe plusieurs autres patinoires dans le quartier. Aussi, celle du parc de l’École-Saint-Pie-X sera inaccessible en raison de la construction d’un nouveau débarcadère dans la cour de l’école.

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes pour chacune des patinoires, soit du lundi au vendredi, de 16h à 21h et les samedi et dimanche, de 13h à 21h. Les étangs de glace des parcs des Chenaux et Pie-XII seront quant à eux ouverts du lundi au dimanche, de 13h à 21h.

La collaboration de la population sera également demandées pour s’assurer d’un bon entretien des patinoires et de conserver les lieux propres et sécuritaires. Des pelles seront disponibles sur place pour les citoyens qui aimeraient aider à l’entretien.

Pour l’instant, seule la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge est ouverte au parc Cardinal-Roy. Durant les Fêtes, elle sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. L’horaire complet des plages de patinage libre et de hockey libre est disponible sur le site de la Ville de Trois-Rivières.

Avant de préparer l’ouverture des autres patinoires, la température extérieure doit être d’au moins -8 °C le jour et se situer entre- -10 °C et -15 °C la nuit, et ce, pendant trois ou quatre jours consécutifs.

On peut suivre l’état de la glace des différentes patinoires et si elles sont ouvertes ou fermées au https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/installations-sportives-et-recreatives/patinoires-exterieures#patinoire-refrigeree-bleu-blanc-bouge