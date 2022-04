25 M$ pour la pyrrhotite dans le budget fédéral

La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) se réjouit de l’aide supplémentaire de 25,7 M$ dédiée aux victimes de la pyrrhotite dans le budget fédéral annoncé jeudi. Cela s’ajoute aux 30 M$ versés dans les années précédentes.

Cette aide financière est identique à celle annoncée par le gouvernement du Québec en mars 2021 et respecte l’engagement pris par le gouvernement fédéral en 2021 de s’impliquer davantage dans ce dossier.

« Pour la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite, c’est une autre bonne nouvelle et un pas de plus vers la fin de cette crise. Les fonds ainsi constitués, permettront donc de continuer d’aider les propriétaires de la région qui souhaitent faire réparer leurs maisons. Nous profitons de l’occasion pour remercier le gouvernement fédéral et le ministre François-Philippe Champagne pour son implication dans ce dossier », commente Alain Gélinas, président de la CAVP.

Cette dernière contribution vient s’additionner au 109M$ reçus depuis le début de la crise, ce qui porte à 55,7M$ la contribution du fédéral et 79,7M$ du provincial.

« La CAVP continue toutefois son travail avec les deux paliers de gouvernement pour mettre fin à cette crise le plus tôt possible et une belle collaboration est en place actuellement entre tous les intervenants », ajoute M. Gélinas.

Les propriétaires concernés sont invités à profiter du programme d’aide en place et du support financier mis à leur disposition afin de procéder à la réparation de leurs maisons. Il suffit de contacter leur municipalité ou MRC pour y avoir accès.